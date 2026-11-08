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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 15:35

Más de 650 migrantes llegan a isla española de El Hierro en tres embarcaciones precarias

Imagen sin descripción

Valverde (España), 8 nov (EFE).- Más de 650 migrantes llegaron este domingo a la isla de El Hierro, la más meridional del archipiélago de Canarias (España), en tres embarcaciones precarias, lo que sumado a las llegadas de la víspera sitúa en más de 1.300 la cifra contabilizada durante este fin de semana.

Por EFE
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La primera de las embarcaciones fue localizada a nueve millas de esta isla situada en el océano Atlántico, frente a las costas africanas, con 215 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.

Horas después, otra barca precaria fue avistada a una milla y Salvamento Marítimo rescató a las 80 personas que iban a bordo.

Paralelamente, otra embarcación de Salvamento Marítimo rescató a 106 personas, incluidas dos mujeres y cuatro menores, que ocupaban otro cayuco, como se conoce a este tipo de embarcaciones precarias.

El último desembarco del día se produjo en el puerto de La Estaca, en Valverde, el de 258 personas en aparente buen estado, si bien una de ellas fue trasladada a un centro sanitario, detallaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

La llegada constante de migrantes está colapsando las instalaciones del muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, donde se está procediendo a sacar a tierra varios cayucos con la ayuda de una grúa. En la noche de este sábado había amarrados más de una veintena.

En la jornada de ayer, sábado, Salvamento participó en el rescate o asistencia de más de 700 personas que iban a bordo de embarcaciones precarias, todas en El Hierro menos una neumática en la isla de Lanzarote.

Mientras, en torno a un millar de personas migrantes llegadas en los últimos días fueron derivadas en ferris a la vecina isla de Tenerife.

El Gobierno local de El Hierro, una isla cuya población ronda los 10.000 habitantes, decretó la emergencia social por la presión que este repunte migratorio está suponiendo para los servicios públicos.

Su presidente, Alpidio Armas, así como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistirán de forma extraordinaria a la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará el próximo martes en Madrid.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informó asimismo de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió con él a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro.

En lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias más de 5.000 personas en embarcaciones precarias, la mayoría a la isla de El Hierro.

El archipiélago de Canarias es el destino de la llamada Ruta Canaria, un recorrido migratorio por mar que une África con España y que es uno de los más peligrosos y mortíferos del mundo.

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