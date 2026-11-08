México detiene a presunto líder criminal vinculado al asesinato del alcalde Carlos Manzo

La captura ocurrió en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco (oeste), tras un enfrentamiento armado donde alias R2 y un agente resultaron heridos, informó la Secretaría de Marina en un mensaje en X.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público por el Día de Muertos en la Plaza Morelos de Uruapan, municipio de Michoacán (oeste).

Alias R2 cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos y fue localizado mediante trabajos de inteligencia e información compartida por la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, en inglés), según las autoridades.

La Marina identificó al detenido como "líder de 'Los Rs', célula del CJNG, y presuntamente vinculado con el homicidio de Carlos Manzo".

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, precisó que el señalado también "cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán", en el estado de Michoacán.

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El funcionario señaló que la célula criminal de Los Rs está relacionada con extorsiones, narcotráfico, homicidios, secuestros y agresiones contra las autoridades.

Entre las víctimas de extorsión del grupo se encuentran empresarios y productores de aguacate, agregó García Harfuch.

Finalmente, el secretario puntualizó que alias R2 resultó herido en un enfrentamiento con las autoridades y actualmente recibe atención médica.

Añadió que "la información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones".

Las autoridades no han dado más detalles sobre los otros 19 detenidos.

El crimen de Manzo fue atribuido por las autoridades a una célula criminal vinculada al CJNG, y las indagatorias identificaron como presuntos autores intelectuales a alias El Licenciado, presunto coordinador de la agresión, y a alias R1, señalado entonces como líder de Los Rs.

El caso ha derivado en una amplia cadena de capturas por la planeación, ejecución y presunto encubrimiento del atentado. Hasta el 1 de noviembre de 2026, las autoridades reportaban 34 detenidos y 29 personas vinculadas a proceso, entre ellas presuntos operadores, colaboradores logísticos y escoltas acusados de omisión.

En ese contexto, Harfuch afirmó en julio pasado que Rafael Álvarez, alias R2, era identificado como posible sucesor de R1 dentro de la estructura criminal relacionada con el homicidio de Manzo.