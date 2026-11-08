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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 10:25

Ministra británica pide reforzar la protección de las mujeres en medios tras el caso Brand

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Londres, 8 nov (EFE).- La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, pidió este domingo a las empresas de comunicación y entretenimiento que refuercen los mecanismos de protección de las mujeres frente a los abusos, y advirtió de que la explotación sexual en esos sectores "probablemente sigue ocurriendo hoy".

Por EFE
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"De corazón, no puedo asegurar que esto no esté pasando (ahora)", declaró Nandy a la BBC, al considerar que las organizaciones del sector no han cambiado lo suficiente para impedir que se repitan casos como el del actor y presentador Russell Brand, condenado el pasado jueves por un delito de violación y tres de agresiones sexuales.

La ministra explicó que, desde su llegada al Gobierno, muchas personas de la industria se han puesto en contacto con ella para denunciar presuntos abusos y señaló que los desequilibrios de poder, los contratos temporales y la precariedad laboral ponen a las mujeres en una situación vulnerable.

"No veo que haya cambiado mucho la forma en que las instituciones de los medios y de la vida pública, incluida la política, tratan a las mujeres que se atreven a denunciar", afirmó.

En este sentido, Nandy instó a las organizaciones de comunicación y entretenimiento a adherirse a la Autoridad Independiente de Normas de las Industrias Creativas (CIISA, en inglés), un organismo sectorial destinado a proteger a quienes denuncian conductas indebidas, y destacó que la radiotelevisión pública ya se ha sumado a la iniciativa.

Brand, que en la cúspide de su fama, en la primera década del siglo XXI, trabajó para muchos medios británicos, será sentenciado el lunes a lo que el juez dijo que sería "una pena sustancial de cárcel", tras ser hallado culpable de un delito de violación a una admiradora y agresiones sexuales a tres mujeres que trabajaban en medios entre 2004 y 2009.

Al conocerse el veredicto, un portavoz de la BBC, donde fue presentador de radio entre 2006 y 2008, afirmó que "no puede haber lugar para el abuso de poder" e instó a la industria a colaborar "para garantizar que cualquier persona que sufra abusos se sienta capaz de denunciarlos".

Por su parte, Channel 4, donde también trabajó Brand, afirmó que reconoce el "profundo impacto de estos delitos" y recordó que la cadena ya reforzó sus mecanismos internos de protección y denuncia.

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