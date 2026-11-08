Ministros de Defensa y Justicia son ratificados en gabinete de Pedro Alliana en Paraguay

En una conferencia de prensa en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, González y Nicora indicaron que el nuevo mandatario les encomendó "redoblar los esfuerzos" en sus respectivos despachos.

El martes pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención de Ueno bank por problemas de insolvencia, un hecho que ha afectado a unos 2,94 millones de clientes y derivó en un juicio político contra Peña tras ser vinculado con la entidad.

El exmandatario, destituido después de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones", enfrenta actualmente una investigación penal por la que permanece en prisión prevención.

Por este caso, en que el han sido involucradas unas 27 personas, también fueron detenidos Miguel Vázquez, uno de los fundadores y principales accionistas de la entidad bancaria, y otros directivos.

Vázquez y seis directivos fueron enviados a cárceles para procesados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado sobre estos detenidos, Nicora, quien ocupa el cargo desde mayo de 2024, advirtió que no existirá "ningún privilegio" dentro de los centros de reclusión.

El sábado, en su primer decreto como jefe de Estado, Alliana comunicó la designación de Ariel Martínez al frente del Ministerio del Interior y del nuevo el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, que se desempeñaba como ministro de Ambiente durante la administración de Peña.

Por su parte, Juan Carlos Baruja pasó del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en reemplazo de Claudia Centurión.

También permanecen en el Gobierno el titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, así como sus colegas de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y de Salud, Isaías Fretes, entre otros.