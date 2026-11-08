Nueva sentencia de 50 años de cárcel para el mexicano Daniel Arizmendi 'Mochaorejas'

En un comunicado, la institución explicó que la sentencia fue dictada después de que la condena emitida en 2003 fuera impugnada, lo que obligó a repetir el proceso judicial.

La condena corresponde a los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, agregó.

El prisionero también recibió una multa de 916.312 pesos (unos 50.000 dólares).

Arizmendi, detenido en 1998, encabezó una organización criminal dedicada al secuestro que operaba principalmente en Ciudad de México y el vecino Estado de México, según las investigaciones de la Fiscalía.

El grupo adquirió notoriedad por las mutilaciones que sufrían algunas de sus víctimas, práctica que dio origen al apodo de 'Mochaorejas'.

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La FGR explicó que el proceso judicial se prolongó después de que una sentencia dictada en agosto de 2003 fuera impugnada mediante juicios de amparo, que derivaron en la reposición del procedimiento.

La nueva resolución también impuso condenas de 22 años de prisión a un hombre y de 16 años a una mujer, ambos integrantes de la misma organización.

"En el caso de estas dos personas, se declararon compurgadas las sentencias, sin embargo, ambos continuarán en reclusión por estar sujetos a otros procesos", precisó la Fiscalía.

En diciembre de 2025, Arizmendi fue absuelto por un delito de secuestro, tras 27 años preso, sin que ello implicara su liberación.

En 2006, 'El Mochaorejas' acumulaba penas por casi 400 años por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en varios casos.

Tres de sus cómplices recibieron cada uno penas de 160 años de prisión; tres más fueron sentenciados a 120 años de cárcel; a dos les impusieron condenas de 80 años; y a uno de siete años y 11 meses.

La banda fue responsable de unos 40 secuestros, principalmente contra empresarios, perpetrados en los estados de Querétaro, Morelos, Estado de México, Puebla y el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México (centro).

Tras su captura en 1998, 'el Mochaorejas' sólo confesó haber cometido 21 secuestros y tres asesinatos, el último de ellos días antes de ser detenido.

Desde entonces, permanece recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, centro del país.