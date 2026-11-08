Opositor Líberman reitera: un gobierno con ultraortodoxos mejor que con partidos árabes

"Quienes me critican por intentar llegar a entendimientos con los partidos ultraortodoxos son, a menudo, los mismos que preferirían formar un gobierno apoyándose en Raam y en la Lista Conjunta", dijo en X Líberman, en respuesta a las reacciones causadas desde el viernes, cuando anunció que sería flexible sobre el reclutamiento de los religiosos, una de las principales promesas de su campaña.

"Eso no sucederá. No prestaré mi apoyo a la formación de un gobierno de ese tipo, el cual, a mi juicio, socavaría la seguridad y devolvería a Netanyahu al poder", añadió sobre los partidos árabes, a los que acusó incluso de identificarse "con Hamás" y dijo que respaldan la noción de que Israel ha cometido "genocidio y crímenes de lesa humanidad" en Gaza.

Por ello, insistió en que "no queda otra opción que tomar decisiones difíciles y alcanzar compromisos", pero aseguró que mantener un "diálogo no implica borrar las líneas rojas", en alusión a su reclamo electoral de un servicio militar universal.

"No he abandonado el principio del servicio militar obligatorio, ni mi compromiso de ampliar los beneficios y mejorar la situación de los reservistas y de los militares", reiteró y negó que le mueva "una ambición personal" de convertirse en primer ministro "a cualquier precio".

Anoche, sábado, el presidente israelí anunció su decisión de encomendar al líder opositor, Gadi Eisenkot, la responsabilidad de intentar formar un gobierno, tras 19 años de Ejecutivos liderados por Benjamín Netanyahu, en diferentes periodos.

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Las opciones ahora para Eisenkot son diversas: formar un gobierno que dependa del apoyo -incluso sin carteras- de los dos partidos de mayoría palestina de Israel, a lo que se niega de forma rotunda Líberman, pero también de cierto modo el propio Eisenkot con sus cuatro condiciones para unirse a su coalición "sionista".

Otra posibilidad para Eisenkot sería contar con el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos de Israel, que consiguieron un total de 13 escaños y que se niegan a que los estudiantes de sus yeshivas (escuelas religiosas judías) tengan que servir en el Ejército israelí.

Una tercera opción sería un gobierno de "unidad nacional", al que hizo alusión ayer Netanyahu en un dramático videomensaje, que integre al Yashar! de Eisenkot, el Likud de Netanyahu y a otras formaciones políticas judías del bloque opositor.