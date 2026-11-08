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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 20:25

Opositores bolivianos ven que no hubo cambios en el primer año de gobierno de Paz

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La Paz, 8 nov (EFE).- El exmandatario de Bolivia Jorge Tuto Quiroga y el político y empresario Samuel Doria Medina cuestionaron este domingo por separado el primer año de la gestión del presidente Rodrigo Paz y ven que no hubo cambios, tras 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Por EFE
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Paz cumple este domingo el primer año de una gestión marcada por algunos ajustes para intentar resolver la crisis económica que arrastra el país y turbulencias políticas como la polémica por la presunta influencia del consultor político argentino Fernando Cerimedo en su Gobierno.

Quiroga (2001-2002) calificó como "un año más del MAS" al considerar que hubo prácticas similares al anterior modelo económico, la permanencia del centralismo y de empresas deficitarias y falta de transformaciones institucionales.

"Lo doloroso es que es un año de tiempo perdido y una oportunidad democrática despilfarrada", sostuvo en una rueda de prensa con medios locales.

El expresidente, líder de Libre, la principal fuerza opositora en el Legislativo, dijo que el Ejecutivo no logró aprobar ninguna ley y postergó el tratamiento de la reforma constitucional para el siguiente año.

“Y después de un año, con todas esas malas prácticas, no hay una sola ley aprobada. La reforma a la Constitución la hemos tratado de empujar, no quieren venirse a hacerla”, manifestó.

Por otro lado, el expresidente destacó como decisiones positivas el corte a la subvención a los combustibles, los ajustes del régimen cambiario y los acuerdos con organismos internacionales.

Por su parte, Doria Medina, líder del bloque Unidad y quien fue aliado del Gobierno de Paz hasta agosto, dijo que el primer año de gestión de Paz "no representa el inicio de un nuevo ciclo político, sino una etapa de transición hacia ese cambio".

“Un año después, sabemos que este Gobierno no será el inicio del nuevo ciclo, sino la transición hacia él”, escribió en sus redes sociales.

Observó que el tema económico no fue el eje central de las políticas del Gobierno y criticó la falta de acciones contra la inflación, para estabilizar las finanzas e incrementar los ingresos por las exportaciones.

Además sostuvo que los hechos de corrupción marcaron el primer año de gobierno, aunque dijo que todavía hay tiempo para "corregir" el camino.

La llegada de Paz al poder supuso el inicio de un nuevo ciclo político y económico en Bolivia tras 20 años de los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos del MAS.

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