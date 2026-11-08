ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Entretenidos
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 10:45

Países árabes condenan el ataque hutí contra Aramco y exigen medidas a la ONU

Imagen sin descripción

El Cairo, 8 nov (EFE).- Organismos regionales y varios países árabes condenaron este domingo la oleada de ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí, que dañaron un edificio de la petrolera estatal Aramco en Riad, y exigieron la intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU al considerar en riesgo el suministro energético mundial.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Parlamento Árabe advirtió en un comunicado de que estos "reiterados y atroces intentos terroristas" contra infraestructuras civiles y petroleras amenazan la estabilidad regional y "la seguridad del suministro energético mundial", por lo que reclamó al Consejo de Seguridad asumir sus responsabilidades para frenar las agresiones y hacer rendir cuentas a los responsables.

En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Baréin apeló al máximo órgano de la ONU a tomar medidas decisivas contra los atacantes y sus patrocinadores, recordando el derecho de Riad a la legítima defensa.

Por su parte, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem al Budaiwi, calificó las acciones de "actos terroristas cobardes" y alertó de que la falta de firmeza internacional frente a los rebeldes hutíes solo fomenta la desestabilización en Oriente Medio.

A las condenas se sumaron Catar, Egipto y Jordania, cuyos ministerios de Exteriores coincidieron en calificar el lanzamiento de misiles balísticos contra zonas urbanas e instalaciones económicas de "violación flagrante del derecho internacional" y de la soberanía saudí.

Asimismo, Doha y El Cairo recalcaron el peligro directo que suponen estos ataques para la población civil, mientras que Amán denunció la transgresión de la Carta de la ONU.

Todos ellos expresaron su "plena solidaridad" con el reino árabe y respaldaron todas las medidas que pueda implementar para salvaguardar sus intereses y su seguridad, la cual socios del Golfo como Baréin y Catar definieron como "indivisible" de la estabilidad colectiva del CCG.

La cascada de reacciones diplomáticas tuvo lugar después de que los restos de un proyectil hutí interceptado por las defensas antiaéreas impactaran sobre un edificio administrativo de Aramco en Riad, provocando daños materiales menores, sin dejar víctimas mortales ni heridos, según informó el Ministerio de Energía saudí.

A lo largo de la jornada, la coalición militar capitaneada por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido, informó de la interceptación de al menos cinco misiles balísticos y un dron dirigidos contra la capital y las regiones sur y este del país.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
03
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
04
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más
05
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más

Te puede interesar