Países árabes condenan el ataque hutí contra Aramco y exigen medidas a la ONU

El Parlamento Árabe advirtió en un comunicado de que estos "reiterados y atroces intentos terroristas" contra infraestructuras civiles y petroleras amenazan la estabilidad regional y "la seguridad del suministro energético mundial", por lo que reclamó al Consejo de Seguridad asumir sus responsabilidades para frenar las agresiones y hacer rendir cuentas a los responsables.

En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Baréin apeló al máximo órgano de la ONU a tomar medidas decisivas contra los atacantes y sus patrocinadores, recordando el derecho de Riad a la legítima defensa.

Por su parte, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem al Budaiwi, calificó las acciones de "actos terroristas cobardes" y alertó de que la falta de firmeza internacional frente a los rebeldes hutíes solo fomenta la desestabilización en Oriente Medio.

A las condenas se sumaron Catar, Egipto y Jordania, cuyos ministerios de Exteriores coincidieron en calificar el lanzamiento de misiles balísticos contra zonas urbanas e instalaciones económicas de "violación flagrante del derecho internacional" y de la soberanía saudí.

Asimismo, Doha y El Cairo recalcaron el peligro directo que suponen estos ataques para la población civil, mientras que Amán denunció la transgresión de la Carta de la ONU.

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Todos ellos expresaron su "plena solidaridad" con el reino árabe y respaldaron todas las medidas que pueda implementar para salvaguardar sus intereses y su seguridad, la cual socios del Golfo como Baréin y Catar definieron como "indivisible" de la estabilidad colectiva del CCG.

La cascada de reacciones diplomáticas tuvo lugar después de que los restos de un proyectil hutí interceptado por las defensas antiaéreas impactaran sobre un edificio administrativo de Aramco en Riad, provocando daños materiales menores, sin dejar víctimas mortales ni heridos, según informó el Ministerio de Energía saudí.

A lo largo de la jornada, la coalición militar capitaneada por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido, informó de la interceptación de al menos cinco misiles balísticos y un dron dirigidos contra la capital y las regiones sur y este del país.