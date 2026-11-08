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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 09:15

Países del golfo Pérsico firman acuerdo para conectarse por tren en plena crisis por Ormuz

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Manama, 8 nov (EFE).- Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) firmaron este domingo en la capital de Baréin, Manama, un acuerdo regional para desarrollar un proyecto ferroviario que conectará a seis países árabes del golfo Pérsico, en medio de las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Irán.

Por EFE
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La organización integrada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán indicó en un comunicado que su secretario general, Jassem al Budaiwi, participó en la ceremonia de la firma del bautizado Acuerdo General para el Proyecto Ferroviario de CCG junto con el príncipe heredero y primer ministro de Baréin, Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa.

En una ceremonia que contó con la asistencia de los ministros de transporte y comunicaciones de los Estados miembros del CCG, Al Budaiwi destacó que el acuerdo "representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la integración en el Golfo dentro del sector del transporte y la regulación del sistema de transporte ferroviario".

"El acuerdo facilita la operación de una red ferroviaria que conecte a todos los Estados miembros, que funcione como una red regional única, integrada e interoperable, lo que a su vez mejora la conectividad y agiliza el movimiento de transporte entre los países del CCG", detalló el secretario general, que no dio la fecha de su inicio o finalización ni el coste de este proyecto, que medios árabes estiman en 15.400 y 16.000 millones de dólares.

Al Budawi subrayó la "importancia para respaldar el proceso de integración conjunta en el Golfo y satisfacer las aspiraciones de los pueblos del CCG de contar con un sistema de transporte interconectado e integrado, fomentando así el desarrollo económico y la prosperidad compartida".

El proyecto consiste en crear una red ferroviaria que conecte los seis países miembros, una iniciativa que lleva más de dos décadas en estudio, y en un principio la línea abarcaría más de 2.000 kilómetros.

Pese a que esta red ferroviaria regional se empezó a estudiar en 2007 y se aprobó en 2009, no ha sido hasta ahora cuando los países del Golfo firmaron el acuerdo que, según indicó el Consejo en ocasiones anteriores, estaría operativo en diciembre de 2030.

La firma del acuerdo se produce en medio del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía clave para la salida de petróleo, gas y comercio de los países del Golfo, cuyas economías dependen fuertemente de esas exportaciones.

Así, una red ferroviaria regional encaja con la lógica de reforzar la conectividad terrestre entre los países del bloque, facilitar el movimiento de mercancías y diversificar corredores logísticos dentro de la región.

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