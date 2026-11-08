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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 07:00

Policía rusa entrega citaciones de alistamiento a jóvenes detenidos en Moscú

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Moscú, 8 nov (EFE).- Las autoridades rusas entregaron citaciones de alistamiento en el ejército a gran parte de los casi 200 jóvenes detenidos anoche en el centro de Moscú, según denuncian este domingo medios locales.

Por EFE
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Algunos de los detenidos eran menores, según los canales Ostorozhno Nóvosti y Astra, que incluyen en sus informaciones vídeos de los padres congregados frente a las comisarias para exigir la liberación de sus hijos.

Las detenciones masivas se produjeron en el céntrico barrio de Kitai-Gorod, no lejos del Kremlin, en lo que la policía describió como "operaciones profilácticas" para evitar alteraciones del orden público. Según el canal de Telegram Baza, a algunos de los jóvenes se les incoaron causas administrativas por consumir alcohol en un lugar público o desobediencia a las fuerzas del orden.

Los jóvenes mayores de edad denunciaron maltrato por parte de algunos agentes del orden, quienes les entregaron citaciones y les conminaron a firmar contratos profesionales con el ejército para combatir en Ucrania, incluso a aquellos que tienen prórroga por estudios.

Las autoridades rusas intentan atraer por todos los medios a los jóvenes y universitarios a servir en las fuerzas de drones, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos de los que se enrolan acaban en unidades de asalto, donde el índice de mortalidad es muy alto.

El Ministerio de Defensa encuentra desde hace muchos meses problemas para reemplazar a las decenas de miles de soldados rusos que mueren o son heridos -fuentes ucranianas y occidentales hablan de más de 40.000 bajas mensuales- todos los meses en el frente.

Además, según el portal independiente Mediazona, al menos 350 reclutas han muerto desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, aunque teóricamente estos no pueden servir en territorio del país vecino.

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