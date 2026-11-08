Polonia investiga como un delito de terrorismo el tiroteo en Cracovia que causó 6 muertos

La investigación la lleva un fiscal de la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional, según un comunicado de este órgano publicado en la red social X.

La investigación abarca el asesinato de seis personas con arma de fuego y el intento de asesinato de muchas otras personas, incluidos agentes de policía, explicó.

En el ataque resultaron heridas 15 personas, cinco de ellas extranjeras, además del presunto autor, un joven de 24 años de nacionalidad polaca, que irrumpió el sábado con un coche en la plaza mayor de Cracovia y disparó indiscriminadamente a los viandantes antes de huir y ser abatido por agentes de la Policía.

La portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Gałecka, indicó este domingo en X que entre las víctimas mortales y heridas del ataque del sábado en Cracovia se encuentran ciudadanos de cinco países: el Reino Unido, Austria, Alemania, Rusia y Portugal.

Entre los fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres, se encuentran un ciudadano británico de 32 años y una mujer extranjera de 51 años cuya nacionalidad no ha sido revelada aún.

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"Los hechos constituyen un delito de carácter terrorista", indicó la Fiscalía en su comunicado.

El fiscal también investiga en paralelo como asesinato con arma de fuego el hallazgo de los cuerpos de la madre, la hermana y del padre del detenido en su domicilio en Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia.

"Las pruebas recopiladas indican que ambos hechos fueron cometidos por una misma persona", señaló la Fiscalía, sin confirmar si se trata del sospechoso, que poseía licencia de armas y estaba "fascinado con ideologías de extrema derecha", según dijo la víspera el ministro del Interior, Marcin Kierwiński.

El detenido, que se encuentra en estado crítico en un hospital, según informó este domingo Krzysztof Jan Klęczar, el gobernador de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, aún está siendo investigado y por ahora las autoridades no han revelado información oficial sobre su perfil o sus motivos.

La Fiscalía indicó que, desde el primer momento, fiscales de distintas unidades llevaron a cabo diligencias procesales, incluidos reconocimientos e inspecciones oculares, primero en Cracovia y posteriormente en Ostrowiec Świętokrzyski.

"Estas actuaciones se prolongaron durante toda la noche y continúan en curso", señaló.