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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 21:10

Presidente de Ecuador pide licencia de 15 días para hacer campaña para elecciones locales

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Quito, 8 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó a la Asamblea Nacional (Parlamento) quince días de permiso para participar en la campaña electoral con miras a los comicios locales del próximo 29 de noviembre, en los que el correísmo, su principal opositor, está impedido de participar.

Por EFE
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La Asamblea Nacional informó este domingo de que en la sesión del próximo martes tratará la solicitud de permiso del 12 al 26 de noviembre hecha por Noboa.

La licencia para ausentarse temporalmente le permitirá "participar en actividades de apoyo a los candidatos afines durante el período de campaña electoral, con observancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables en materia electoral", reza el escrito enviado a la Asamblea.

Noboa ya había anticipado el pasado viernes que solicitaría permiso para hacer campaña e indicó que sería de mínimo siete días y máximo quince.

El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, así como a los siete integrantes y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los comicios estaban inicialmente previstos para febrero de 2027, pero se adelantaron ante el riesgo de que las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño afectaran al desarrollo normal de la jornada electoral por inundaciones o daños.

En las elecciones de noviembre no participará el movimiento Revolución Ciudadana (RC), el mayor grupo opositor al Gobierno y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), debido a que está suspendido temporalmente por estar inmerso en una investigación judicial relacionada con la financiación de la campaña electoral de las presidenciales de 2023, pero algunos políticos de esa agrupación se han postulado arropados en otros grupos políticos.

En el marco de esa investigación cumple prisión preventiva la excandidata presidencial correísta Luisa González, quien perdió en segunda vuelta ante Noboa en 2023 y 2025, y quien es indagada por un presunto delito de lavado de activos.

González, quien se ha declarado víctima de una "persecución política", está a la espera de una decisión judicial sobre el recurso habeas corpus presentado por su defensa para afrontar fuera de la cárcel el proceso penal en su contra.

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