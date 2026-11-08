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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 12:20

Senador electo Talarico interrumpe por sorpresa a imitador de Trump en Saturday Night Live

Imagen sin descripción

Washington, 8 nov (EFE).- El demócrata James Talarico, primer senador electo de su partido por Texas en décadas, apareció por sorpresa la noche del sábado en el popular programa de televisión 'Saturday Night Live', donde interrumpió al imitador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las elecciones del martes.

Por EFE
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En el sketch de apertura del programa de comedia de la cadena NBC, Trump, interpretado por el actor James Austin Johnson, comentaba la derrota republicana y recomendaba irónicamente "disfrutar de lo votado" mientras repasaba las victorias de varios senadores demócratas.

Cuando se refirió a Talarico con el apodo despectivo 'Talafreako' (Talarico el rarito), el propio senador electo irrumpió en escena ante una ovación del público y dejó paralizado al imitador.

"Soy James Talarico, el tipo que te ha estado enviando mensajes de texto todos los días pidiéndote 5 dólares", bromeó el demócrata mirando a cámara.

"Está claro que la gente quiere algo nuevo. Quieren algo diferente. Me refiero, por supuesto, a las aperturas de 'SNL'. ¿Cuántas de estas introducciones de Trump van a hacer?", agregó Talarico, de 37 años.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

La victoria de Talarico, un seminarista presbiteriano, es especialmente simbólica dado que ganó en un histórico bastión republicano como Texas, donde no salía elegido un senador demócrata desde hacía 38 años.

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