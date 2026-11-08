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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 13:55

Suben a 7 los muertos y a 112 los heridos en choque de trenes en provincia egipcia de Giza

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El Cairo, 8 nov (EFE).- El Ministerio de Salud de Egipto elevó a siete los muertos y a 112 los heridos en un accidente ferroviario ocurrido este domingo en la región de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, después de que dos trenes de pasajeros colisionaran y varios vagones descarrilaran.

Por EFE
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Según la ultima actualización, el departamento gubernamental informó del fallecimiento de siete personas en el siniestro y elevó a 112 la cifra de heridos, si bien el número todavía podría aumentar hasta que finalicen las labores de rescate.

El accidente se produjo en la carretera agrícola El Cairo-Asuán, cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

De acuerdo con los últimos datos, 72 ambulancias participaron en las operaciones de transporte y evacuación de los heridos, de los cuales 72 fueron trasladados al Hospital Al Wasta, 33 al Hospital Al Ayyat y 7 al Hospital Atfih.

El Ministerio detalló que 45 heridos ya recibieron el alta, mientras que otros están recibiendo tratamiento para atender heridas de diversa consideración como "contusiones y abrasiones en el tórax y las costillas, así como fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, además de laceraciones en la cabeza y rostro".

El siniestro se produjo cuando el tren número 134, correspondiente al servicio 'Tahya Misr', que cubría el trayecto entre Giza y Fayum, colisionó con la parte trasera del tren número 2010, que realizaba el recorrido entre El Cairo y Asuán, detalló la compañía Ferrocarriles Nacionales de Egipto en un comunicado.

Efectivos de Protección Civil, equipos de emergencia ferroviaria y fuerzas de seguridad se desplazaron hasta el lugar del siniestro, que fue acordonado para facilitar las operaciones de rescate.

Por su parte, la empresa ferroviaria envió grúas y equipos especializados para retirar los restos del accidente, desplazar los vagones afectados y restablecer la circulación ferroviaria en ambos sentidos de la línea El Cairo-Asuán, que conecta la capital con el sur del país.

Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de la colisión mediante la intervención de especialistas técnicos, que inspeccionarán el lugar del accidente, analizarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recabarán testimonios.

Asimismo, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, dijo en sus redes sociales que ha ordenado a las autoridades competentes que proporcionen la atención médica necesaria a las víctimas, que "agilicen la investigación de las circunstancias del accidente y exijan responsabilidades a quienes resulten negligentes".

El siniestro vuelve a poner de manifiesto los problemas de seguridad que afectan al sistema ferroviario egipcio, donde se han registrado numerosos accidentes a lo largo de los últimos años.

Entre los factores que han contribuido históricamente a estos incidentes figuran el deterioro de las infraestructuras, las deficiencias en los sistemas de señalización y las dificultades para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías y del material ferroviario.

Entre los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en el país destaca la sucesión de dos siniestros ocurridos en marzo de 2021, ambos con alrededor de una veintena de muertos y centenares de heridos.

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