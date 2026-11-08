Suspenden operación en principal campo de gas en el Kurdistán iraquí tras ataque con dron

Se trata del yacimiento de Kormor, ubicado en la provincia de Suleimaniya, que produce que produce alrededor de 452 pies cúbicos de gas al día, con los que alimenta las principales centrales eléctricas del Kurdistán.

"El yacimiento fue atacado por un dron a última hora de la tarde del domingo 8 de noviembre de 2026", dijeron las fuentes, e indicaron que el ataque no causó víctimas, si bien "la producción de gas se ha detenido".

Por su parte, el también medio kurdo Rudaw, que cita a "una fuente en el yacimiento", señaló que el dron impactó en "un sitio de carga de gas en el campo".

Ningún grupo se ha atribuido la autoría del nuevo ataque contra Kormor, que ha sido blanco, junto a otras instalaciones kurdas, de múltiples agresiones similares en los últimos años, y tras el inicio en febrero pasado de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las autoridades kurdoiraquíes han responsabilizado en varias ocasiones de estas acciones a milicias iraquíes alineadas con Irán, que han tenido como blanco infraestructura del Kurdistán iraquí, donde EE.UU y otros países del golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, tienen grandes inversiones en el sector energético.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz del Ministerio de Electricidad del Gobierno Regional del Kurdistán, Omid Ahmed, afirmó este domingo que "el cese de los envíos de gas a las estaciones eléctricas de la zona reducirán la producción de electricidad en la red nacional entre 2.500 y 2.800 megavatios", según Kurdistán 24.

Destacó que las centrales eléctricas afectadas están ubicadas en las ciudades de Erbil, Suleimaniya, Bazian, Chamchamal y Dohuk, todas en el Kurdistán.

"Para evitar un apagón total, el Ministerio de Electricidad está trabajando, mediante la operación de centrales hidroeléctricas en las presas de Dokan y Darbandikhan y estaciones que pueden funcionar con otros combustibles, para suministrar electricidad a sitios sensibles e importantes como hospitales y estaciones de agua".