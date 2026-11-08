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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 18:56

Trump admite que su política de deportaciones fue “demasiado dura”

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.022221+0000 SAMUEL CORUM

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en una entrevista este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue “demasiado dura”, pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

Por ABC Color
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“Pienso que fue demasiado dura”, respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales

Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas

Sin embargo, el viernes Trump nombró al artífice de esa política de línea dura, Stephen Miller, como su jefe de gabinete, lo que se augura como una contraofensiva tras la derrota republicana.

Lea más: Las claves que explican el rechazo de los votantes hispanos a Trump en la elección en EE.UU.

Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldó a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.

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