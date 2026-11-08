ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
Hincha Opina
ABC Cardinal AM de 22:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 22:00

Trump asegura que "no busca escalar" la guerra en Irán tras las elecciones en EE.UU.

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 8 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que "no busca escalar" el conflicto contra Irán tras las elecciones en las que su partido perdió la mayoría en el Congreso porque, en parte, a los votantes "no les gustó la guerra", según dijo en una entrevista con CBS publicada este domingo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No estoy buscando (escalar la guerra). No creo que haya ninguna razón (para hacer eso)", expresó el mandatario al corresponsal de '60 minutes' Ross Douthat en su primera entrevista televisiva tras los comicios.

Trump reconoció que a los votantes "no les gustó la guerra" y "no les gustó el hecho que la gasolina subió", además de señalar que hay "un gran disgusto, increíblemente, por Israel", país que lanzó la ofensiva contra Irán junto a Estados Unidos.

También reiteró que "no está en desacuerdo" con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien escribió en sus redes sociales que "la razón" por la que los republicanos perdieron las elecciones "es la guerra".

Aún así, Trump indicó que, si tuviera que hacerlo, "lo haría de nuevo" porque él tiene que "hacer lo que es bueno para el país" y evitar que Irán posea un arma nuclear.

"Mi respuesta es un enfático sí (lo haría de nuevo) porque no puedes permitir que Irán tenga un arma nuclear. Pienso que, históricamente, esta será una muy buena decisión. ¿Es una buena decisión para ahora y mañana? Probablemente no", argumentó.

Momentos antes de transmitirse esta entrevista, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a la prensa que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra "no han sido productivas" porque la República Islámica tiene demandas "inaceptables".

Horas antes, Trump dijo en una llamada a CNN que es "muy improbable" que reanude los ataques a gran escala contra Irán siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
02
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
03
Policiales
Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino
Ver más
04
Política
Estos fueron los senadores que dieron el acuerdo para que Carlos Carvallo sea presidente del BCP
Ver más
05
Política
¿Qué dijo Santiago Peña al jefe del Regimiento Escolta al llegar para ser recluido?
Ver más

Te puede interesar