Trump asegura que "no busca escalar" la guerra en Irán tras las elecciones en EE.UU.

"No estoy buscando (escalar la guerra). No creo que haya ninguna razón (para hacer eso)", expresó el mandatario al corresponsal de '60 minutes' Ross Douthat en su primera entrevista televisiva tras los comicios.

Trump reconoció que a los votantes "no les gustó la guerra" y "no les gustó el hecho que la gasolina subió", además de señalar que hay "un gran disgusto, increíblemente, por Israel", país que lanzó la ofensiva contra Irán junto a Estados Unidos.

También reiteró que "no está en desacuerdo" con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien escribió en sus redes sociales que "la razón" por la que los republicanos perdieron las elecciones "es la guerra".

Aún así, Trump indicó que, si tuviera que hacerlo, "lo haría de nuevo" porque él tiene que "hacer lo que es bueno para el país" y evitar que Irán posea un arma nuclear.

"Mi respuesta es un enfático sí (lo haría de nuevo) porque no puedes permitir que Irán tenga un arma nuclear. Pienso que, históricamente, esta será una muy buena decisión. ¿Es una buena decisión para ahora y mañana? Probablemente no", argumentó.

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Momentos antes de transmitirse esta entrevista, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a la prensa que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra "no han sido productivas" porque la República Islámica tiene demandas "inaceptables".

Horas antes, Trump dijo en una llamada a CNN que es "muy improbable" que reanude los ataques a gran escala contra Irán siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz.