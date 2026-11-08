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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 16:45

Trump dice que es "muy improbable" que reanude ataques a Irán si avanzan las negociaciones

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Washington, 8 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que es "muy improbable" que reanude los ataques a gran escala contra Irán siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por EFE
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"Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido", dijo Trump en una entrevista telefónica con la cadena CNN en la que aseguró que Irán es "un país en decadencia".

"Es muy improbable que sea necesario. Lo haría si fuera necesario, pero los golpeamos muy fuerte. Los golpeé muy fuerte. No se imaginan lo fuerte que los golpeé", agregó.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se encuentra en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz.

La impopularidad de la guerra en Estados Unidos y sus consecuencias económicas, entre ellas el encarecimiento de la gasolina, figuran entre las principales causas de la derrota republicana en las elecciones legislativas del pasado martes, en las que la oposición demócrata arrebató a los republicanos el control del Congreso.

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