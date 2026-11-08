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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 22:10

Trump dice que "solo bromeaba" cuando pidió al director de las luchas UFC ser su portavoz

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Miami (EE.UU.), 8 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que "solo bromeaba" cuando pidió que fuese su nuevo portavoz a Dana White, el director ejecutivo de la UFC, la mayor organización de luchas de artes marciales mixtas del mundo.

Por EFE
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"Solo estaba bromeando, pero Dana ama la idea y solo hay un Dana, él es grandioso. No lo sé. Si él estuviese, no se meterían tanto con él", declaró el mandatario a los medios en Florida antes de tomar un avión a la Casa Blanca.

Trump se refirió a la oferta que publicó el sábado en Truth Social para que White se convirtiera en el secretario de Prensa de la Casa Blanca, puesto que permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dimitió apenas cinco días después de asumir el cargo, por lo que es la persona que menos tiempo lo ha desempeñado.

Pero horas después CNN reportó que "una fuente familiarizada con el asunto afirmó que el director ejecutivo del Ultimate Fighting Championship (UFC) rechazó la idea poco ortodoxa".

"Así que estaba bromeando y creo que Dana le gusta la idea, y él es un tipo muy capaz. De hecho viene mañana (lunes, a la Casa Blanca)", recalcó Trump ahora a los medios.

Tras los comicios del martes pasado, ha habido cambios de personal en la Administración, como el ascenso el viernes del polémico asesor antinmigrante Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de Trump, en reemplazo de Susie Wiles, considerada una interlocutora del sector privado con el mandatario, según la prensa especializada.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

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