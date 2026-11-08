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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 15:20

Turquía anuncia su retirada gradual de una base militar del norte de Irak

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Ankara, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Turquía anunció este domingo el inicio de un proceso para retirar de forma gradual a sus tropas de la base militar de Basika-Zilikan, en el norte de Irak, instalación que mantenía bajo su control desde 2015.

Por EFE
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En un comunicado, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca afirmó que ya se han iniciado los primeros pasos para transferir la gestión de la base -situada cerca de la ciudad de Mosul, en el norte del país árabe- al Gobierno federal de Bagdad, en cumplimiento del acuerdo sellado el pasado 23 de septiembre en Nueva York por los mandatarios de ambas naciones.

"De conformidad con el acuerdo alcanzado a nivel de líderes, la parte turca comenzará a tomar las medidas necesarias para la entrega gradual del complejo Basika-Zilikan al Gobierno federal iraquí", señala la nota oficial, que califica el inicio de este proceso como un paso coordinado y bilateral.

El ejército turco ocupaba esta posición desde 2015, cuando se estableció originalmente para adiestrar a fuerzas locales en el combate contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Con posterioridad, el enclave pasó a utilizarse como centro logístico y operativo contra las bases del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

Este repliegue se enmarca en el proceso de distensión derivado del anuncio de mayo de 2025, en el que la organización guerrillera declaró su disolución y el abandono definitivo de la lucha armada.

En los meses posteriores, los combatientes del grupo han ido desalojando sus refugios en las zonas montañosas del norte de Irak.

Ankara había supeditado su retirada definitiva de Basika-Zilikan a la neutralización total de la presencia de los militantes del PKK en el área y a la asunción plena de la seguridad por parte del Estado iraquí.

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