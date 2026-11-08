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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 07:00

Un desaparecido tras estrellarse en Indonesia un helicóptero de extinción de incendios

Imagen sin descripción

Yakarta, 8 nov (EFE).- Un helicóptero contratado por las autoridades indonesias para combatir los incendios forestales se estrelló este domingo en el río Barito, en la provincia de Kalimantan Meridional, en la isla de Borneo, tras lo que dos tripulantes australianos fueron rescatados y un tercero, indonesio, sigue desaparecido.

Por EFE
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El aparato, un Eurocopter Super Puma, cayó al agua cuando realizaba una operación de descarga de agua en las inmediaciones de la localidad de Tabatan, en el distrito de Kuripan.

Según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) en un comunicado difundido este domingo, el helicóptero perdió el control mientras maniobraba después de recoger agua del río mediante un dispositivo utilizado para transportar y descargar agua sobre las zonas afectadas por el fuego.

La agencia indicó que el aparato, de propiedad privada, había sido contratado para apoyar las operaciones de extinción y participaba habitualmente en misiones de respuesta a desastres en Indonesia, con rutas que incluían las ciudades de Banjarmasin, Pontianak y Surabaya.

El jefe de la BNPB, el teniente general Kristomei Sianturi, recibió un informe preliminar del accidente, mientras los equipos desplazados a la zona preparaban un informe completo sobre las circunstancias del siniestro y sus posibles causas, según el comunicado, firmado por el portavoz de la institución, Berton SP Panjaitan.

Aunque la BNPB señaló inicialmente que los tres miembros de la tripulación habían sobrevivido, posteriormente informó de que dos de ellos, ambos australianos, habían sido rescatados y recibían atención médica, mientras que el tercer ocupante, de nacionalidad indonesia, permanecía desaparecido.

Personal de la agencia indonesia de búsqueda y rescate (Basarnas) se desplazó a la zona para participar en las operaciones.

El siniestro se produce después de otro accidente mortal registrado esta semana en Kalimantan Central, también durante una operación de recogida de agua para combatir incendios, en el que murieron tres tripulantes indonesios.

Indonesia atraviesa una intensa temporada de incendios forestales y de vegetación, que afecta especialmente a la isla de Borneo, así como a Sumatra y Papúa. Los fuegos han alcanzado extensas zonas de turberas, ecosistemas en los que las llamas pueden permanecer bajo tierra y resultar especialmente difíciles de extinguir.

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