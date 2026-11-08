Un muerto y dos supervivientes en el accidente de un helicóptero de incendios en Indonesia

El accidente, ocurrido durante una misión de extinción de incendios forestales, se saldó con dos supervivientes, ambos pilotos australianos, y un fallecido, un hombre indonesio de 39 años, que trabajaba como responsable de operaciones en tierra para el aterrizaje del helicóptero.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) informó este lunes de que el cuerpo fue evacuado el domingo a las 18:08 hora local (10:08 GMT) mediante una operación de buceo en la que participaron un rescatista de la agencia y tres buzos del equipo conjunto.

El helicóptero, de propiedad privada y contratado por las autoridades indonesias para apoyar las labores de extinción de incendios, cayó al agua cuando realizaba una maniobra de recogida de agua en las inmediaciones de Tabatan, en el distrito de Kuripan.

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el aparato perdió el control después de recoger agua del río mediante un dispositivo empleado para transportarla y descargarla sobre las zonas afectadas por el fuego.

El siniestro se produjo pocos días después de otro accidente mortal en Kalimantan Central, también durante una operación de recogida de agua para combatir incendios, en el que murieron tres tripulantes indonesios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indonesia atraviesa una intensa temporada de incendios forestales y de vegetación, que afecta especialmente a la isla de Borneo, así como a Sumatra y Papúa. Los fuegos han alcanzado extensas zonas de turberas, ecosistemas en los que las llamas pueden permanecer bajo tierra y resultar especialmente difíciles de extinguir.