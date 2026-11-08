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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 14:10

Zelenski: Rusia efectuó una importante rotación militar durante la tregua en Oleshki

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Berlín, 8 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que Rusia efectuó durante el alto el fuego humanitario en la localidad de Oleshki una "importante" rotación de personal y equipo militar en la orilla izquierda del río Dniéper de la región sureña de Jersón, ocupada por las tropas del Kremlin.

Por EFE
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"Lamentablemente, aprovechando la cobertura de una operación humanitaria en Oleshki, el Ejército ruso llevó a cabo una importante rotación de personal y material militar en la orilla izquierda del río", dijo en la red social X tras una reunión con todos los jefes de las administraciones militares regionales sobre las necesidades en el frente y las comunidades colindantes.

Según el mandatario, "se desplegaron fuerzas de ocupación adicionales en Oleshki y en la comunidad circundante".

Zelenski exigió al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania que presente "propuestas para reforzar la protección de la población de Jersón frente al terror ruso".

Jersón es la capital de la región homónima y está situada a menos de diez kilómetros en línea de Oleshki. Ambas localidades están separadas por el río Dniéper.

A finales de octubre Rusia y Ucrania completaron en Oleshki una misión humanitaria conjunta sin precedentes en la guerra que tuvo lugar en medio del alto el fuego de mayor alcance que se haya declarado desde el estallido del conflicto armado en febrero de 2022 con la invasión rusa.

Según los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, respectivamente, la operación concluyó con la evacuación en unos 25 autobuses de los residentes de la ciudad que habían pedido ser traslados a zonas más seguras bajo control ruso o ucraniano.

De acuerdo con la primera dama de EE.UU., Melania Trump, que hizo de mediadora en las negociaciones en que se selló la tregua y ha seguido de cerca todo el proceso, el dispositivo preveía sacar de Oleshki a más de 750 personas.

La misión estuvo precedida por el desminado de las rutas de entrada y salida a Oleshki y la entrega de ayuda humanitaria para quienes han optado quedarse en la ciudad.

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