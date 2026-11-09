África oriental adopta un plan regional para afrontar al fenómeno El Niño

Este plan se centra en la alerta temprana y la acción anticipatoria; la preparación y la respuesta sanitaria; la resiliencia de la infraestructura y el turismo; la agricultura, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia; y la movilidad y los desplazamientos climáticos, precisó la EAC en un comunicado.

La estrategia, aprobada durante una sesión ministerial celebrada el pasado viernes en Nairobi, también incluye algunas zonas prioritarias.

Entre ellas figuran la cuenca del lago Victoria (compartida por Tanzania, Uganda y Kenia), el río Tana (Kenia) y la costa de Kenia, los corredores Juba-Shabelle de Somalia, la región de Karamoja-Teso (que incluye a Kenia, Sudán del Sur y Uganda), las tierras altas occidentales de Ruanda, Burundi y el este de la República Democrática del Congo (RDC); así como Dar es Salaam y Zanzíbar, en Tanzania.

"Los científicos han emitido sus advertencias, y las nubes se acumulan sobre el lago Victoria, las tierras altas de Burundi y Ruanda, el monte Elgon, el monte Kenia y el océano Índico. El Niño ya está aquí", declaró la presidenta del Consejo de Ministros de la EAC, Rebecca Alitwala Kadaga.

Kadaga, también primera viceprimera ministra y ministra de Asuntos de la EAC de Uganda, afirmó que la región ha "aprendido por las malas" que el coste de la falta de preparación es "siempre mayor" que el de la preparación frente a El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico.

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Además, pidió que los corredores de transporte sean declarados bienes regionales protegidos, y que exista información permanente sobre el estado de las carreteras.

"Los pueblos de África oriental, desde Kisumu hasta Kigoma y desde Goma hasta Garissa, no quieren informes. Quieren garantías de que sus gobiernos están preparados. El Niño debe encontrar a África oriental preparada, coordinada y unida", agregó.

Durante la reunión, también se pronunció un experto del Centro de Predicción y Aplicaciones Climáticas (ICPAC) de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), Calistus Wachana, quien alertó de que el efecto de El Niño ya se nota y que se espera que se intensifique.

"Hay una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027. La pregunta para nuestra región ya no es si El Niño llegará, sino cuán preparados estaremos cuando las lluvias alcancen su punto máximo", dijo Wachana.

El experto también advirtió de que, dado que se prevé que el fenómeno se prolongue hasta febrero de 2027, también podría afectar a las lluvias largas de marzo a mayo.

Por último, detalló que el peligro no termina con el cese de las lluvias, pues a las precipitaciones provocadas por El Niño le suelen seguir sequías, periodos de calor extremo y desplazamientos transfronterizos de ganado.

La EAC, con sede en Arusha (Tanzania), se creó en 2001 con el objetivo de allanar el camino para la visión del primer presidente tanzano, Julius Nyerere, que abogó por la unión política de las naciones del este de África.

Esta organización está conformada por Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur, la República Democratica del Congo (RDC) y Somalia.