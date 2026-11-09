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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:40

Al menos diez muertos y quince heridos en una explosión en una acería en Turquía

Imagen sin descripción

Ankara, 9 nov (EFE).- Al menos diez personas han muerto este lunes y otras quince han resultado heridas tras una fuerte explosión y un subsiguiente incendio en una planta siderúrgica en Aliaga, en el oeste de Turquía, mientras que otros cuatro trabajadores de las instalación están desaparecidos, según informaron las autoridades.

Por EFE
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"Las operaciones de búsqueda y rescate en la zona están a punto de concluir en su mayor parte. Sin embargo, dada la gran extensión del lugar y la gran cantidad de material esparcido por el mismo, las operaciones continúan de forma minuciosa", señaló Süleyman Elban, gobernador de Esmirna, la provincia donde tuvo lugar el siniestro.

Cuatro de los heridos están en estado grave, según Elban.

El gobernador indicó que se cree que cuatro operarios están aún sepultados bajo los escombros, e indicó que aunque normalmente unas 300 personas trabajan en esa zona de la acería, hoy había menos porque se estaban realizando trabajos de mantenimiento y sustitución de la maquinaría.

La detonación se produjo sobre las 12.00 (09.00 GMT) y el gobernador indicó que la explosión tuvo lugar al caer sobre un conducto de gas material de construcción que estaba siendo movido por una grúa.

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