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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 09:40

Al menos seis muertos y trece heridos en una explosión en una acería en Turquía

Imagen sin descripción

Ankara, 9 nov (EFE).- Al menos seis personas han muerto este lunes y otras trece han resultado heridos tras una fuerte explosión y un subsiguiente incendio en una planta siderúrgica en Aliaga, en el oeste de Turquía, mientras que otros ocho trabajadores de las instalación están desaparecidos, según han informado las autoridades.

Por EFE
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La detonación se produjo sobre las 12.00 (09.00 GMT) y se cree que el origen estuvo en el desplome de una grúa sobre un horno eléctrico durante operaciones de colada de acero fundido, indicó la oficina del Gobernador de Esmirna, la provincia donde tuvo lugar el siniestro.

Esa fuente señaló que ocho trabajadores de la factoría están desaparecidos, por lo que el número de víctimas podría aumentar aún, y que siguen las labores de rescate y de lucha contra el fuego.

Varios de los heridos están muy graves, según la oficina del Gobernador.

Expertos consultados por la emisora NTV indicaron que la temperatura en el horno donde cayó la grúa era de unos 1.500 grados centígrados y que la el impacto generó una enorme explosión y el posterior incendio.

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