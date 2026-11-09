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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 09:55

Al menos tres muertos en un ataque ruso a infraestructuras de Odesa

Imagen sin descripción

Kiev, 9 nov (EFE).- Al menos tres personas han muerto en Odesa como consecuencia de un ataque ruso contra una infraestructuras de esa ciudad portuaria del sur de Ucrania, según informó el gobernador de la región homónima, Serguí Lisak.

Por EFE
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Lisak agregó que una cuarta víctima del ataque se encuentra en estado grave por las heridas sufridas.

El gobernador no especificó el tipo de infraestructura atacada.

También este lunes, la empresa eléctrica pública nacional de Ucrania, Ukrenergo, informó de que tres de sus trabajadores resultaron heridos al atacar el Ejército ruso con un dron el automóvil en el que se desplazaban dentro de la región de Sumi, fronteriza con Rusia.

Los ataques rusos al sistema energético ucraniano están provocando graves problemas de suministro de electricidad, agua corriente y calefacción en muchas regiones ucranianas.

Según informó el lunes por la mañana la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 317 drones de larga distancia, de los que 271 fueron neutralizados por las defensas aéreas de Ucrania.

Los drones rusos no interceptados impactaron en 31 localizaciones distintas no identificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

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