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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:45

Alemania defiende que Europa no necesita una nueva arquitectura de seguridad

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Berlín, 9 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, afirmó este lunes que Europa no necesita una nueva arquitectura de seguridad, como reclama Rusia como parte de un fin negociado de la guerra en Ucrania y como planteó la semana pasada Estados Unidos.

Por EFE
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"Está completamente claro: Europa no necesita una nueva arquitectura de seguridad, como nos quiere hacer creer Rusia, sino sencillamente el restablecimiento de la arquitectura de seguridad existente", declaró, según un comunicado, al partir para una reunión de ministros de Exteriores del G7 en París.

Como constitutivos de este orden, Wadephul citó los Acuerdos de Helsinki, la Carta de París y el Memorándum de Budapest.

"Todos ellos tienen como objetivo asegurar todas las fronteras y la igualdad soberana de todos los Estados", resumió.

El ministro alemán reiteró que Europa tiene que formar parte de la solución de la guerra de Ucrania y que debe tener voz a la hora de negocia un acuerdo de paz, en vísperas de que representantes de Kiev, de Moscú y de Washington se reúnan el martes en Abu Dabi para reanudar los contactos trilaterales.

La semana pasada el yerno y emisario de Trump, Jared Kushner, explicó que EE.UU. y varios países europeos han mantenido en Bruselas consultas sobre "la necesidad de una arquitectura de seguridad europea más amplia que pueda ayudar a sentar las bases de una paz duradera".

El viernes pasado el Kremlin dijo desconocer aún estas propuestas, aunque manifestó escepticismo al respecto.

Por otro lado, de cara a las conjeturas sobre una posible nueva ofensiva estadounidense contra Irán, Wadephul recalcó que "ahora hacen falta negociaciones concretas y no una nueva escalada militar".

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