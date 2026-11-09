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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 03:40

Arde refinería en la región rusa de Leningrado tras masivo ataque de drones ucranianos

Imagen sin descripción

Moscú, 9 nov (EFE).- Ucrania lanzó durante la pasada noche un ataque masivo contra la región rusa de Leningrado, a consecuencia del cual se desató un incendio en una refinería local, según las autoridades locales y medios independientes rusos.

Por EFE
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"Sobre la región durante la noche fueron derribados 113 drones", escribió en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko, según el cual "un dron impactó en la zona industrial de la ciudad de Kirishi".

El canal de Telegram independiente ruso Astra identificó el objetivo del ataque ucraniano como la refinería Kirishefteorgsintez, perteneciente a Surgutneftegaz, una de las mayores de su tipo en Rusia.

Esta refinería ha sido atacada por Ucrania en varias ocasiones, en mayo pasado se vio obligada a cerrar temporalmente.

Según Drozdenko, en la ciudad de Kirishi fragmentos de un dron derribado impactaron contra un edificio de viviendas, causando daños en un apartamento, pero sin que se reportasen heridos.

El Ministerio de Defensa ruso informó en su canal de Telegram que durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 430 drones ucranianos de ala fija" sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea.

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