Asciende a 39 el número de migrantes muertos tras el naufragio de un cayuco en Senegal

El suceso ocurrió en aguas del departamento noroccidental de Kébémer, donde se encuentra este lunes el ministro del Interior y Seguridad Pública, Mouhamadou Makhtar Cissé, para seguir la evolución de la situación y el desarrollo de las operaciones de búsqueda.

Cuatro cuerpos, hallados este lunes por la mañana en avanzado estado de descomposición, fueron objeto de una oración fúnebre colectiva organizada por los bomberos antes de su inhumación, informó la Agencia de Prensa de Senegal (APS, pública).

Las labores de búsqueda, que continúan desde hace tres días, se extienden a lo largo de una franja costera de unos 25 kilómetros, de acceso difícil.

Según los equipos de rescate, las operaciones también se han visto complicadas por las corrientes marinas, que arrastran gradualmente los cuerpos hacia el sur.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el suceso, según la APS.

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Este domingo, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, expresó su "profundo dolor" por el vuelco de la precaria embarcación y envió sus "condolencias" a las familias de las víctimas.

"Ninguna partida debería tener el mar como único horizonte. Perseguiremos sin descanso la lucha contra aquellos que organizan estas travesías y el trabajo que da a nuestra juventud razones para esperar aquí. Que Dios acoja a los desaparecidos en su misericordia", subrayó en X.

Una primera veintena de cuerpos sin vida fueron hallados el sábado por la tarde en la playa de Lompoul, en el departamento de Kébémer, según revelaron fuentes de las fuerzas de seguridad a la APS.

El descubrimiento, que movilizó a efectivos de la Gendarmería y el cuerpo de bomberos para operaciones de búsqueda y rescate de víctimas, se produjo un día después de que trascendiera el naufragio.

Un total de 578 migrantes llegaron a Canarias desde la pasada medianoche en cinco embarcaciones precarias, según los primeros recuentos facilitados a EFE por los servicios de emergencia.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el viernes al Gobierno de Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias de las últimas semanas y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés en una visita a Senegal para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.