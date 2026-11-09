Bangladés niega pasaporte a Hasina y exige a India su extradición para ejecutar su condena

"Bangladés no da pasaportes a terroristas. Pide que sean entregados", declaró a los periodistas en Daca el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Humaiun Kobir, que calificó a la exmandataria de "terrorista" y "prófuga".

Kobir insistió en que Hasina debe regresar bajo custodia para cumplir su condena y no como una viajera ordinaria, y defendió la legitimidad del proceso judicial, que culminó con una sentencia de muerte en 2025 por crímenes contra la humanidad.

La negativa responde a la solicitud presentada por los abogados de Hasina para obtener un nuevo pasaporte y una tarjeta de identidad nacional, documentos que necesita para hacer efectivo su anunciado regreso a Bangladés en diciembre.

"Steven Powles KC, representante legal de Su Excelencia Sheikh Hasina, presentó formalmente una solicitud por correo electrónico a la alta comisionada en funciones de Bangladés en la India, Preeti Rahman, para la expedición de un nuevo pasaporte bangladesí y una nueva tarjeta de identidad nacional", confirmó a EFE un asesor de Hasina, Abu Arin.

Por su parte, el responsable de prensa de la misión diplomática bangladesí en Nueva Delhi, Saidur Rahman, confirmó a EFE la recepción del correo del despacho londinense Matrix Chambers, aunque aclaró que fue remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores al no incluir pruebas de que Hasina hubiera autorizado la petición.

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Sin embargo, el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, señaló este lunes que el Gobierno todavía examina la autenticidad de la solicitud, su validez jurídica y el derecho de la exmandataria a obtener esos documentos.

Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024, tras un levantamiento popular que puso fin a sus 15 años en el poder y cuya represión dejó hasta 1.400 muertos, según Naciones Unidas.

Un tribunal bangladesí la condenó a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes contra la humanidad relacionados con aquella represión, una sentencia que la exmandataria rechaza por considerarla parte de una persecución política.

Hasina, cuya formación, la Liga Awami, permanece ilegalizada, anunció su intención de regresar en diciembre para afrontar el proceso judicial, pese al riesgo de ser detenida y ejecutada.

Su permanencia en la India continúa siendo un punto de fricción entre Nueva Delhi y Daca, gobernada desde febrero por el primer ministro Tarique Rahman, mientras las autoridades bangladesíes mantienen sus solicitudes de extradición sin que la India haya accedido a entregarla.