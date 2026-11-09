Berlín apuesta por electrificación ante crisis de combustibles fósiles al comenzar la COP

"La situación geoeconómica con los 'shocks' en los precios de la gasolina, el diésel y el gas es junto con el cambio climático otro motivo importante para comprometernos a avanzar: tres cuartas partes de la humanidad viven en países que como nosotros dependen de las importaciones fósiles", afirmó en un comunicado.

"Todos estos países tienen ahora un nuevo y fuerte incentivo para cambiar su modelo económico. Junto con las energías renovables y la eficiencia energética, la electrificación es el antídoto correcto para la crisis fósil", declaró el ministro, que viajará a Antalya para la segunda semana de negociaciones.

El Gobierno alemán remachó con estas palabras su apoyo la propuesta de la presidencia turca de elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035, desde el actual 20 %.

"Otros países (nos) seguirán. El objetivo es una señal fuerte a los mercados globales de que las tecnologías eléctricas modernas y eficientes pertenecen al futuro", aseguró Schneider con respecto a la iniciativa, presentada como un camino menos conflictivo para reducir emisiones, pero que puede encontrar resistencia entre los países productores de petróleo y gas.

"Cada nuevo coche eléctrico, cada nueva bomba de calor y cada central que genera calor de proceso con energía renovable nos acerca un paso mas a ser independientes de los 'shocks' de precios constantes del petróleo y el gas", recalcó el ministro.

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Una de las incógnitas de esta edición de la COP es si la presidencia -ejercida formalmente por Turquía, mientras que Australia dirige las negociaciones, en una fórmula inédita hasta ahora- conseguirá incorporar la electrificación a la declaración política final de Antalya o si termina relegada a los compromisos voluntarios.

Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, subrayó según el comunicado hasta qué punto el cambio climático tiene efectos existenciales también para la seguridad, al agudizar conflictos por el control del agua y los suelos fértiles, provocar desplazamientos forzosos y alimentar el extremismo.

"El bloqueo del estrecho de Ormuz muestra cómo la energía puede ser usada como arma; por eso las inversiones en las energías renovables a nivel doméstico no son sólo protección del clima, sino también una inversión en nuestra seguridad", resaltó.

Está previsto que por encargo de la presidencia australiana, Schneider y su colega indio Bhupender Yadav lideren las consultas políticas sobre el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero.

Alemania también abogará en Antalya por reducir las emisiones de metano, reemplazar el dañino hexafluoruro de azufre de los equipos eléctricos y por fortalecer la economía circular.