Birmania programa elecciones para abril de 2027 en las zonas en conflicto

La votación, informaron en los últimos días medios afines al Ejecutivo castrense, se celebrará en 39 circunscripciones: en 34 para elegir a miembros de la Pyithu Hluttaw (Cámara de Representantes), en cinco para la Amyotha Hluttaw (Cámara de las Nacionalidades) y en 16 para las asambleas regionales y estatales.

Aproximadamente un tercio de estos distritos se encuentra en zonas en las que, según medios locales vinculados a la oposición, se han registrado recientemente enfrentamientos y ataques aéreos por parte del Ejército, como en municipios de la región de Magway, Mandalay o Chin.

Aunque en el último año el Ejército se ha hecho con el control de algunas localidades que estaban en manos de rebeldes, estos todavía mantienen posiciones activas.

Las anteriores elecciones también se celebraron en plena guerra civil, aunque solo pudieron llevarse a cabo en 263 de los 330 municipios del país.

Estos comicios, considerados fraudulentos e ilegítimos por buena parte de la comunidad internacional, fueron utilizados por los militares para proyectar una imagen de gobierno civil, al disolver la junta a los mandos desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

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Asimismo, el líder golpista, Min Aung Hlaing, asumió después la presidencia, tras un proceso marcado por la exclusión de decenas de partidos contrarios al régimen, entre ellos la principal fuerza opositora, la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde la asonada y cuya formación venció las elecciones previas.

Actualmente, más de 15,100 personas continúan detenidas y 8.658 han muerto a manos del Ejército desde el golpe, según los datos difundidos el pasado viernes por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP), en un balance que continúa creciendo cada semana.