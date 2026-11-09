Bruselas insiste en que Israel permita "acceso total" de ayuda para Gaza ante inundaciones

"Necesitamos acceso total para poder entregar, junto con nuestros socios, estos suministros esenciales. Por eso, una vez más, pedimos un acceso rápido, seguro y sin obstáculos a Gaza, para poder aliviar el sufrimiento de la población allí", indicó la portavoz comunitaria Eva Hrncirova durante la rueda de prensa diaria de la CE.

La portavoz puso de relieve que la Unión Europea "aprovecha cada oportunidad y cada nivel" para insistir al Gobierno israelí en que se necesita acceso total a Gaza para la ayuda humanitaria, e incidió en que "no todos los pasos fronterizos están abiertos para la ayuda humanitaria".

Hrncirova hizo hincapié en que las últimas inundaciones "agravan mucho más la situación", ya que "las familias que viven en condiciones tan precarias pueden estar más expuestas a contraer enfermedades; las plagas pueden aparecer con mayor frecuencia".

Señaló que aproximadamente el 60 % de la población de Gaza necesita refugio y asistencia con artículos no alimentarios.

En ese contexto, recordó que la UE es "el mayor donante humanitario para el pueblo palestino".

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Desde el inicio de la crisis, en octubre de 2023, ha destinado casi 700 millones en ayuda humanitaria a los palestinos y ha organizado cerca de 90 puentes aéreos humanitarios que han transportado "miles de toneladas de ayuda a Gaza, incluyendo medicamentos, material sanitario, alimentos, refugios, artículos de higiene, saneamiento y todo lo necesario", según dijo.

El Ministerio de Desarrollo social de Gaza, dependiente de la Administración política de Hamás, informó este lunes de que 18.860 familias gazatíes desplazadas, repartidas en 339 campamentos, sufrieron el impacto de las tormentas que azotaron la Franja el viernes y el sábado.

Por su parte, la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, emitió otro informe este lunes en el que señalaba que la primera tormenta invernal de 2026 en Gaza inundó "cerca de 70.000 tiendas de campaña de personas desplazadas en un lapso de doce horas".

Además, alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.643 personas han muerto y 175.962 han resultado heridas en la Franja por fuego israelí, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí.