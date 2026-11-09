ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:50

Bruselas insiste en que Israel permita "acceso total" de ayuda para Gaza ante inundaciones

Imagen sin descripción

Bruselas, 9 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) insistió este lunes en que Israel debe permitir un "acceso total" de la ayuda a Gaza tras las últimas inundaciones, dado que aún mantiene restricciones y pasos fronterizos cerrados.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Necesitamos acceso total para poder entregar, junto con nuestros socios, estos suministros esenciales. Por eso, una vez más, pedimos un acceso rápido, seguro y sin obstáculos a Gaza, para poder aliviar el sufrimiento de la población allí", indicó la portavoz comunitaria Eva Hrncirova durante la rueda de prensa diaria de la CE.

La portavoz puso de relieve que la Unión Europea "aprovecha cada oportunidad y cada nivel" para insistir al Gobierno israelí en que se necesita acceso total a Gaza para la ayuda humanitaria, e incidió en que "no todos los pasos fronterizos están abiertos para la ayuda humanitaria".

Hrncirova hizo hincapié en que las últimas inundaciones "agravan mucho más la situación", ya que "las familias que viven en condiciones tan precarias pueden estar más expuestas a contraer enfermedades; las plagas pueden aparecer con mayor frecuencia".

Señaló que aproximadamente el 60 % de la población de Gaza necesita refugio y asistencia con artículos no alimentarios.

En ese contexto, recordó que la UE es "el mayor donante humanitario para el pueblo palestino".

Desde el inicio de la crisis, en octubre de 2023, ha destinado casi 700 millones en ayuda humanitaria a los palestinos y ha organizado cerca de 90 puentes aéreos humanitarios que han transportado "miles de toneladas de ayuda a Gaza, incluyendo medicamentos, material sanitario, alimentos, refugios, artículos de higiene, saneamiento y todo lo necesario", según dijo.

El Ministerio de Desarrollo social de Gaza, dependiente de la Administración política de Hamás, informó este lunes de que 18.860 familias gazatíes desplazadas, repartidas en 339 campamentos, sufrieron el impacto de las tormentas que azotaron la Franja el viernes y el sábado.

Por su parte, la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, emitió otro informe este lunes en el que señalaba que la primera tormenta invernal de 2026 en Gaza inundó "cerca de 70.000 tiendas de campaña de personas desplazadas en un lapso de doce horas".

Además, alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.643 personas han muerto y 175.962 han resultado heridas en la Franja por fuego israelí, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
03
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más

Te puede interesar