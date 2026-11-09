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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 09:05

Bruselas lanza una alianza de fertilizantes para recortar costes y asegurar el suministro

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Bruselas, 9 nov (EFE).- La Comisión Europea puso en marcha este lunes una alianza europea para la cadena de valor de los fertilizantes en la UE que pretende ayudar a abaratar los costes y asegurar el suministro ante el reto que plantea la situación geopolítica y las interrupciones en el abastecimiento.

Por EFE
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En ella participarán agricultores, productores de fertilizantes y representantes de los Estados miembros.

La iniciativa, precisó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, forma parte del Plan de Acción sobre Fertilizantes de la Comisión, que busca establecer un diálogo estructurado y facilitar la cooperación entre los responsables políticos y los agentes del sector.

La alianza se basará en tres objetivos: garantizar la disponibilidad y la asequibilidad de los fertilizantes de producción propia para los agricultores de la UE, mejorar la previsibilidad para los productores y usuarios de fertilizantes, y apoyar la descarbonización de la industria de fertilizantes de la UE y la gestión sostenible de los nutrientes en las explotaciones agrícolas.

Los trabajos tendrán lugar en sesiones periódicas de diálogo político para debatir "las cuestiones clave que afectan a la cadena de valor" y se trabajará para "identificar las barreras persistentes y explorar posibles respuestas políticas basadas en las iniciativas clave del Plan de Acción sobre Fertilizantes".

El pasado 19 de mayo, la Comisión adoptó el Plan de Acción sobre Fertilizantes, que incluye medidas para apoyar tanto a los agricultores de la UE como a la industria nacional.

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