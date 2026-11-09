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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:05

Bruselas mantiene contactos con España ante la situación migratoria en Canarias

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Bruselas, 9 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) mantiene el contacto con el Gobierno de España y "sigue de cerca" la situación migratoria que vive Canarias, a cuyas costas llegaron en el último fin de semana más de 1.300 migrantes en embarcaciones precarias.

Por EFE
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"La Comisión sigue de cerca la evolución de la situación en las Islas Canarias y está en contacto con las autoridades españolas", dijo a EFE un portavoz comunitario, que recordó que esos contactos se mantienen "a nivel técnico", después de que se llevara a cabo una misión en las islas del 6 al 9 de octubre.

El Gobierno de Canarias calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, y 35 de esos cayucos alcanzaron la isla de El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".

Ante esta situación, el portavoz comunitario recordó que las Islas Canarias recibieron "alrededor de 90 millones de euros de los 144 millones asignados a España en concepto de ayuda de emergencia para el período 2021-2027", así como que España puede acogerse al Fondo de Solidaridad de la UE al estar considerado país bajo presión migratoria.

Este fondo prevé reubicaciones de migrantes, ayuda económica y operativa o una mezcla de éstas por parte de Estados miembros que no sufren tanta presión migratoria.

Las mismas fuentes añadieron que las agencias de la UE "están sobre el terreno para prestar apoyo" y cifró en 250 el número de agentes con los que cuenta la agencia de fronteras y costas Frontex en España, "incluidas las Islas Canarias".

Así mismo, explicó que la ruta migratoria atlántica hacia Canarias ha registrado un descenso del 70 % en las llegadas, y añadió que el comisario de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, visitó Mauritania y Senegal en marzo de este año "en el marco de los intercambios en curso para combatir conjuntamente el tráfico ilícito de migrantes y prevenir las salidas irregulares".

"La migración es un fenómeno mundial, y su gestión es una responsabilidad compartida en colaboración con los países de origen, tránsito y destino por igual", sostuvo.

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