Canadá considera importante el diálogo Kiev-Moscú e impone más sanciones a Rusia

Anand, que participaba en la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París, presentó en declaraciones a la prensa un nuevo paquete de 60 sanciones contra Rusia, dirigido en particular contra personas que contribuyen a las acciones bélicas contra Ucrania, pero también a los ataques híbridos, con lo que son ya 4.000 las sanciones que ha activado desde el comienzo de la guerra.

La ministra canadiense insistió en subrayar "la importancia de las conversaciones" en Abu Dabi, donde ella misma estuvo recientemente para mostrar su apoyo, teniendo en cuenta que se lleva meses intentando ese diálogo.

En cualquier caso, hizo hincapié en que Canadá va seguir aplicando el embargo a las exportaciones de diésel ruso, a diferencia de lo decidido por Estados Unidos, que las levantó con el argumento, entre otros, de quitar presión al mercado de los carburantes.

"Cada país toma una decisión sobre las sanciones contra Rusia y nuestra decisión es mantenerlas y eso incluye un tope al precio del petróleo" porque "la guerra de Rusia es ilegal e injustificable", señaló antes de repetir que "la posición de Canadá es firme".

También recordó que su país ha puesto 26.000 millones de dólares de ayuda para Ucrania y ha entrenado a 50.000 miembros de su Ejército.

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Una de las grandes cuestiones de esta reunión de dos días de ministros de Exteriores del G7, la última que se organiza en el año de presidencia francesa, es si Estados Unidos va a cambiar su posición sobre la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio después del severo revés que sufrió en las elecciones de medio mandato el partido del presidente, Donald Trump.

Preguntada sobre esa cuestión, Anand dio a entender que ese punto no se ha tratado todavía, puesto que el diálogo sobre el conflicto de Ucrania está programado el martes por la mañana en presencia del ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

También indicó que espera mantener un encuentro bilateral con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En la primera sesión de trabajo este lunes, las discusiones estuvieron centradas en las cadenas de aprovisionamiento de los programas humanitarios internacionales en crisis como las de Haití.

En cualquier caso, la jefa de la diplomacia canadiense dio por hecho que se abordarán otros puntos en los que ya han estado trabajando juntos en el pasado, y citó Ucrania, pero también la seguridad en el Ártico y la cooperación en la región del Indo-Pacífico.

"Esos son asuntos sobre los que discutimos frecuentemente con el secretario (de Estado) Rubio", comentó.

Anand, por otra parte, anticipó que en unas semanas va a publicar un documento de explicación de su política exterior, dirigido a su propia población y a la comunidad internacional.