Canadá hace permanente un programa de inmigración para cubrir empleos en zonas rurales

La ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, explicó en un comunicado que el programa, iniciado como proyecto piloto en 2025, tiene previsto continuar en las 14 comunidades participantes y ampliarse en el futuro a otras localidades.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por empresas y organizaciones locales, facilita el asentamiento de trabajadores y sus familias, especialmente en sectores como sanidad, educación, comercio y servicios.

Entre enero de 2025 y agosto de 2026, las comunidades participantes evaluaron y acreditaron a más de 1.950 empleadores que afrontaban dificultades para contratar personal local. Estos emitieron más de 4.700 ofertas de trabajo y recomendaciones comunitarias.

"Sabemos que un enfoque único para la inmigración no funciona en las zonas rurales de Canadá", afirmó Diab, quien defendió que las localidades pequeñas también se beneficien de una inmigración "responsable y sostenible".

El plan migratorio canadiense para 2027-2029 contempla 5.500 admisiones en 2027, 6.000 en 2028 y 6.500 en 2029 para este programa, cuya consolidación coincide con la estrategia del Ejecutivo de reducir la población de residentes temporales y retener a los trabajadores cualificados que ya viven en el país.

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Un programa piloto anterior, aplicado entre 2019 y 2024, permitió la llegada de más de 12.500 inmigrantes y familiares, con la participación de más de 2.800 empresas.