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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 00:55

Cancillería de Bolivia dice que México concedió "asilo diplomático" a expareja de Cerimedo

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La Paz, 8 nov (EFE).- La Cancillería de Bolivia informó este domingo que la Embajada de México en La Paz concedió "asilo diplomático" a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien está encarcelado preventivamente desde agosto acusado de "tentativa de feminicidio".

Por EFE
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El ministerio boliviano de Exteriores confirmó en un comunicado de prensa que el pasado 4 de noviembre recibió una "comunicación oficial de la Embajada de México mediante la cual se informó sobre la concesión de asilo diplomático" a Beller "y se solicitó el correspondiente salvoconducto".

"La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto", indicó la Cancillería.

El comunicado no explica por qué Beller buscó asilo en la embajada mexicana, pero sí rechaza versiones de prensa de que supuestamente los cancilleres de Bolivia y México asumieron algún "compromiso para otorgar el salvoconducto solicitado" en la reunión que sostuvieron en el marco de la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

La consultora aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufre "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" porque, según dijo, la Policía la sigue "ilegalmente", pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud de retirarle la custodia policial que tenía al ser testigo protegida en una de las causas abiertas contra Cerimedo.

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller, quien también es consultora política.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz, por una supuesta influencia que el argentino ejerció en el Gobierno, según aseguran sus detractores.

Desde la detención de Cerimedo han sido difundidos una decena de audios de supuestas conversaciones entre el argentino y miembros del Gobierno de Paz.

La semana pasada, el fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, anunció la creación de una comisión que investigará la veracidad de estas grabaciones.

En una reciente entrevista con EFE en Madrid, el presidente Paz, instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Cerimedo.

En cuanto a la relación de su Gobierno con Cerimedo, el mandatario indicó que el consultor argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático". "Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro", añadió.

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

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