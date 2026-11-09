China, 25 años tras su aceptación en la OMC: auge exportador y disputas comerciales

La decisión del 10 de noviembre de 2001 durante la Conferencia Ministerial de Doha, que culminó quince años de negociaciones, marcó un punto de inflexión para una economía que entonces tenía un peso relativamente reducido en el comercio mundial.

Un cuarto de siglo después, China es la segunda economía del planeta y sus exportaciones de mercancías superaron los 3,7 billones de dólares en 2025, mientras que su producto interior bruto (PIB) se ha multiplicado por más de trece desde su incorporación, según la prensa local.

La adhesión obligó a Pekín a acometer reformas, reducir barreras comerciales y adaptar parte de su legislación a las normas internacionales.

Para Tu Xinquan, decano del Instituto de Estudios sobre la OMC de Pekín, la principal aportación de aquel ingreso no fue únicamente facilitar el acceso chino a nuevos mercados, sino proporcionar un marco de reglas externas que permitió impulsar reformas internas.

"El ingreso de China en la OMC fue el mayor ejemplo de apertura institucional de arriba abajo del país", sostuvo el académico, citado por medios locales.

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Tu consideró que las obligaciones adquiridas entonces ayudaron a reducir los costes políticos y administrativos de las reformas, al permitir a las autoridades justificar determinados cambios internos por la necesidad de cumplir compromisos internacionales.

"El sistema de normas de la OMC proporcionó a China un modelo de referencia directo y un marco claro para sus reformas", explicó el especialista, quien destaca que el país pudo aprovechar reglas internacionales desarrolladas durante décadas "en lugar de tener que diseñar por sí solo" su transformación económica.

Sin embargo, el modelo económico chino y el peso de sus exportaciones suscitan ahora críticas entre sus principales socios comerciales.

El exdirector general de la OMC Pascal Lamy advirtió la semana pasada en Shanghái de que, si China mantiene su elevada producción industrial sin aumentar su consumo, contribuirá a que otros países adopten nuevas barreras comerciales.

"Si China sigue produciendo el 30 % de las manufacturas mundiales y consume solamente el 15 %, el resto del mundo acabará volviéndose proteccionista", afirmó el francés.

Lamy recordó que China ingresó en la OMC para protegerse frente a las restricciones comerciales de otros países a cambio de abrir su economía y reconoció que fue "un error colectivo" no endurecer suficientemente las normas sobre subvenciones industriales antes de la adhesión china.

El exresponsable del organismo admitió que entonces no se anticipó la magnitud del crecimiento chino.

Otro de los principales desacuerdos comerciales ha girado durante años en torno a la consideración de China como país en desarrollo dentro de la OMC, que le permitía acceder a determinadas flexibilidades en la aplicación de los acuerdos.

En 2025, el primer ministro chino, Li Qiang, anunció que Pekín dejaría de solicitar un trato especial y diferenciado en futuros acuerdos, una decisión celebrada por la directora general del organismo, Ngozi Okonjo-Iweala.

En los últimos años, Pekín ha reclamado reiteradamente una reforma de la OMC y ha asegurado defender el mantenimiento del sistema multilateral de comercio, mientras Estados Unidos y la Unión Europea han cuestionado distintos aspectos de su política económica, entre ellos las subvenciones industriales y las condiciones de acceso al mercado chino.

La entrada de China en la OMC no sólo ayudó a cambiar el curso de una economía que entonces era la sexta mayor del mundo y hoy es la segunda, sino que también ha contribuido anualmente al 30 % del crecimiento económico mundial, según cifras de la misión de ese país ante el organismo internacional.

El comercio global de mercancías y servicios en 2025 alcanzó casi 35 billones de dólares, más del cuádruple de su volumen antes del ingreso del gigante asiático.

"El ingreso de China en la OMC ha generado beneficios mutuos para todos sus socios comerciales y constituye una prueba de su firme compromiso con el sistema multilateral de comercio basado en normas", subraya la misión del país asiático.

La misma sede física de la OMC en Ginebra muestra las consecuencias del ingreso chino: desde la década pasada, a la entrada del edificio hay un jardín oriental, donado por China e inspirado en los de la ciudad oriental de Suzhou.