China confirma la prórroga hasta enero de la pausa de aranceles y tasas portuarias a EEUU

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) confirmó que la decisión responde a la voluntad de "aplicar el consenso alcanzado en el encuentro en Washington entre los líderes de China (Xi Jinping) y Estados Unidos (Donald Trump)".

La tregua, prolongada hasta el 10 de enero, "ayudará a ofrecer un entorno político relativamente estable y predecible para la cooperación entre empresas de ambos países", agrega el comunicado.

No obstante, el documento matiza que seguirá aplicando un arancel del 10 % a los bienes procedentes del país norteamericano.

Asimismo, el Gobierno chino aprovechó para enviar un aviso sobre "las reiteradas declaraciones" de Washington acerca de la posibilidad de reemplazar los aranceles anulados judicialmente con otros diferentes: "China seguirá de cerca las acciones de EE.UU. y ajustará sus respectivas represalias arancelarias de forma apropiada".

En otro anuncio separado, el Ministerio de Transporte anunció que suspenderá, también hasta la mencionada fecha, las tasas especiales aplicadas al atraque de buques estadounidenses y la investigación sobre la seguridad de las cadenas de suministro de la logística marítima y los astilleros.

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La cumbre entre Trump y Xi en Washington se saldó con un pacto para recortar unos 60.000 millones de dólares -30.000 millones por cada parte- en aranceles sobre determinados productos, desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense.

Asimismo, se establecieron equipos de trabajo bilaterales para abordar cuestiones comerciales, de inversión y también relativas a la inteligencia artificial (IA).