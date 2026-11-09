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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:25

China envía a su representante para Oriente Medio a Irán tras nuevos ataques de EEUU

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Pekín, 9 nov (EFE).- El enviado especial de China para Oriente Medio, Zhai Jun, visitó Irán para mantener conversaciones sobre la situación regional y reclamar una solución política a los conflictos, en medio de nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní y de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Por EFE
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Zhai se reunió el domingo con el vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Bagheri Kani; el viceministro de Exteriores Mayid Tajt Ravanchi; y el director general de Asuntos del Golfo Pérsico de la Cancillería iraní, Mohammad Alibek, informó este lunes el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Durante los encuentros, el diplomático chino afirmó que "el uso de la fuerza no puede resolver los problemas" y defendió que deben respetarse la soberanía y la seguridad de todos los países de la región.

El enviado también instó a las partes implicadas a "centrarse en una solución política con una actitud racional y pragmática" para recuperar la estabilidad regional, según el comunicado oficial.

Pekín expresó además su disposición a promover una nueva arquitectura de seguridad en Oriente Medio, aunque la nota no detalló propuestas concretas ni anunció acuerdos derivados de la visita.

Los representantes iraníes, por su parte, manifestaron su voluntad de reforzar la cooperación bilateral y reiteraron su rechazo a las injerencias extranjeras, además de defender una salida negociada a los enfrentamientos.

La visita se produce tras más de ocho meses de guerra, iniciada en febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, y mientras Washington y Teherán mantienen negociaciones indirectas con la mediación de Catar, hasta ahora sin avances significativos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que no pretende intensificar el conflicto, aunque las autoridades iraníes denunciaron este lunes una tercera ronda de bombardeos estadounidenses contra la isla de Qeshm, en el estratégico estrecho de Ormuz, durante la última semana.

El primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, tiene previsto reunirse este lunes con Trump en Washington para abordar las negociaciones, mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado de "inaceptables" las exigencias iraníes.

Los contactos de Zhai siguen a la reunión que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, mantuvo el pasado 2 de noviembre en Pekín con Bagheri, a quien trasladó el apoyo de China a la soberanía iraní y su apuesta por una solución negociada.

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