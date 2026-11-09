Chuwi, conocido por tocar 'Weltita' con Bad Bunny, presenta nuevo disco en Puerto Rico

"Por primera vez, Chuwi interpretará 'Libertad' en su totalidad, llevando el sonido y los temas expansivos del álbum al escenario en vivo, junto a sus otros éxitos y otras sorpresas", informaron los representantes del grupo en un comunicado.

Arraigado en la identidad, la herencia y las experiencias que moldean a su generación puertorriqueña, 'Libertad' explora las complejidades de la pertenencia, el desplazamiento y la búsqueda de la libertad.

El concierto en la isla "ofrecerá al público la oportunidad de experimentar el proyecto como una obra completa, que cobra vida gracias a los cuatro integrantes, quienes escribieron y produjeron el álbum", añade la nota.

El anuncio llega tras un año trascendental para Chuwi, quienes formaron parte de la gira mundial de Bad Bunny 'Debí Tirar Más Fotos', tras participar de su disco homónimo en el tema 'Weltita', presentándose en 20 países y cuatro continentes.

La canción 'Weltita' les valió su primera nominación a los Premios Lo Nuestro a la Mejor Mezcla del Año, así como una nominación a los Premios Tu Música Urbana 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chuwi también debutó en NPR Tiny Desk y se embarcó en su gira 'Primavera Sound' por Estados Unidos, consolidando aún más su posición como uno de los grupos emergentes más prometedores de Puerto Rico.

Formado en Isabela, en la costa noroeste de Puerto Rico, por los hemanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, junto a su amigo Adrián López, Chuwi fusiona salsa, plena y ritmos caribeños contemporáneos a través de una musicalidad compleja y composiciones cargadas de emoción.