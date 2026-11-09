Ciudad china de Shenzhen endurece controles sobre la paquetería ante la cumbre de la APEC

La Administración Postal de la provincia de Cantón (sureste), en la que se encuentra la megalópolis, anunció que, hasta el 22 de noviembre, todos los envíos postales y de mensajería con destino a Shenzhen deberán someterse a inspecciones mediante escáneres u otros procedimientos de seguridad, recogieron en las últimas horas medios locales.

El organismo advirtió de que los envíos que incumplan las normas, que no fueron especificadas en el comunicado, podrían ser rechazados por las empresas de mensajería y reconoció que las medidas podrían afectar a los plazos de entrega.

Estas disposiciones coinciden con un endurecimiento general de la vigilancia en Shenzhen, con unos 18 millones de habitantes, ante la reunión de dirigentes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En redes sociales chinas, algunos usuarios ya han difundido fotografías de paquetes con etiquetas pegadas que acreditan inspecciones adicionales, mientras otros denuncian dificultades para recibir determinados productos.

Una consumidora compartió en la red social Weibo, similar a X, bloqueado en China, la respuesta de un vendedor en una tienda electrónica que aseguraba no poder enviar temporalmente bienes como aerosoles, baterías o cuchillos por las restricciones relacionadas con la APEC.

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En Shenzhen, se tramitaron unos 7.440 millones de envíos urgentes en 2025, una media de más de 20 millones diarios, según datos oficiales de la Administración Postal de la ciudad.

Los controles postales forman parte de un dispositivo más amplio que incluye el despliegue de policías de otras localidades, mayores restricciones a los drones y medidas para reducir el tráfico durante la semana de la cumbre, informaron recientemente las autoridades.

Shenzhen también ofrecerá descuentos del 50 % en el transporte público y ha recomendado el teletrabajo y los horarios escalonados para facilitar los desplazamientos durante el encuentro, al que está prevista la asistencia de dirigentes como Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin.