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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 08:35

Claves para entender qué significa respirar el aire contaminado de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 9 nov (EFE).- Nueva Delhi afronta un nuevo episodio de contaminación extrema tras la celebración de Diwali, con niveles de partículas nocivas que superan ampliamente las recomendaciones sanitarias internacionales y millones de habitantes expuestos a un aire que alcanza concentraciones peligrosas incluso para las personas sanas.

Por EFE
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Estas son cinco claves para comprender qué respiran sus habitantes, por qué la contaminación se agrava durante los meses fríos y qué impide reducirla.

La India utiliza un índice de calidad del aire (AQI) de 0 a 500 puntos, que considera la contaminación "muy mala" a partir de 301 y "grave" cuando supera los 400, un nivel capaz de afectar incluso a personas sanas.

Cuando el índice alcanza su máximo, deja de mostrar cuánto más empeora la contaminación, aunque las sustancias nocivas sigan aumentando. Algunas plataformas internacionales prolongan sus cálculos por encima de 500 utilizando criterios estadounidenses, lo que explica que puedan mostrar cifras mucho más elevadas que las oficiales.

Uno de los mayores peligros son las partículas PM2,5, tan pequeñas que pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo.

Respirar aire muy contaminado puede provocar irritación en los ojos y la nariz, dolores de cabeza, tos y dificultades respiratorias. Pero sus efectos más graves pueden aparecer después de años de exposición, con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar una concentración media de 15 microgramos de estas partículas por metro cúbico de aire a lo largo de un día. Durante la noche de Diwali, algunas estaciones de Delhi registraron concentraciones cercanas a los 1.000 microgramos, una muestra de la intensidad que puede alcanzar la contaminación, aunque no significa que ese nivel se mantuviera durante todo el día.

Un informe elaborado por 33 expertos y examinado en febrero de 2026 por la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) atribuyó el 23 % de las partículas PM2,5 invernales al transporte, el 20 % a la quema de biomasa, el 15 % al polvo y el 9 % a las industrias y centrales térmicas.

La mayor contribución, del 27 %, corresponde a partículas que se forman en la atmósfera mediante reacciones químicas entre gases emitidos por distintas actividades.

Sin embargo, determinar cuánto aporta cada fuente específica continúa siendo un desafío.

"Todavía no hemos identificado con precisión cuánto procede de la quema de biomasa en los hogares rurales, cuánto de los complejos industriales y cuánto de los campos abiertos", explica a EFE Vikram Singh, investigador del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi).

Durante los meses fríos, los vientos pierden intensidad y las inversiones térmicas dificultan la dispersión de los contaminantes.

Este fenómeno ocurre cuando una capa de aire caliente permanece sobre otra de aire frío cerca del suelo, como una tapa que impide que la contaminación ascienda y favorece su acumulación a la altura a la que respira la población.

"La contaminación no es solo un problema de Delhi, sino de toda la llanura indogangética, desde Lahore hasta Daca", explica Singh, que atribuye la mayor gravedad de la situación en Delhi a sus condiciones meteorológicas.

Esta extensa región del sur de Asia comparte una cuenca atmosférica por la que circulan contaminantes procedentes de distintas ciudades, industrias y actividades agrícolas.

Las autoridades activaron el 6 de noviembre el tercer nivel de su plan de emergencia contra la contaminación, que contempla restricciones a las actividades contaminantes, especialmente la construcción y determinados vehículos.

Sin embargo, la activista ambiental india Bhavreen Kandhari cuestiona que las autoridades concentren sus esfuerzos en combatir los episodios extremos en lugar de prevenir las emisiones.

"Son todas medidas reactivas. Su enfoque es dejar que se genere la contaminación y después ocuparse de ella. Es completamente equivocado", afirma a EFE.

Singh coincide en que la solución pasa por identificar las principales fuentes contaminantes y reducir sus emisiones mediante controles permanentes, una estrategia que, recuerda, permitió mejorar la calidad del aire en ciudades europeas y estadounidenses.

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