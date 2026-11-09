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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:20

Colombia se incauta de casi 6.000 toneladas de cocaína en un operativo en 12 departamentos

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Bogotá, 9 nov (EFE).- Colombia se incautó de 5.748 kilogramos de cocaína como resultado de la operación Tormenta que ejecutó la Policía Nacional en 12 departamentos del país contra grupos armados ilegales, informó este lunes el Gobierno.

Por EFE
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"Los resultados: 5.748 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.875 kilos de base de cocaína, 85.172 galones de insumos líquidos, 23.422 kilos de insumos sólidos y 48.983 kilos de hoja de coca incautados", detalló el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

En el operativo, coordinado a través de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, se destruyeron 274 laboratorios para procesar base de cocaína, 11 para producir clorhidrato de cocaína y una para procesar permanganato de potasio.

Esto permitió, según el mandatario, una afectación directa a varios grupos armados ilegales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la banda criminal Clan del Golfo, el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Felicito a nuestros policías y comandos Jungla por esta ofensiva. ¡La cooperación, la inteligencia y la acción coordinada producen golpes contundentes!", enfatizó De la Espriella.

El Ejército colombiano también informó este lunes que incautó 1.185 kilogramos de cocaína y destruyó un laboratorio para el procesamiento de esa droga en el municipio de Taminango, en el departamento de Nariño (suroeste), en una operación que afectó a la mayor disidencia de las FARC comandada por alias Iván Mordisco.

La operación fue realizada por tropas de la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con la Policía, la DEA de Estados Unidos y la Fiscalía General, después de más de dos meses de labores de inteligencia militar.

En el laboratorio también fueron encontrados 158 kilogramos de base de cocaína y 264 galones de insumos líquidos utilizados para el procesamiento del estupefaciente.

Tras el hallazgo, las autoridades destruyeron el laboratorio y los elementos encontrados que, según el Ejército, constituían un punto clave para el sostenimiento de las economías ilícitas de esta disidencia en Nariño.

"La destrucción de este laboratorio afecta uno de los principales eslabones de la cadena del narcotráfico de esta organización, al intervenir directamente sobre su capacidad para procesar, almacenar y comercializar grandes cantidades de cocaína, principal fuente de financiación de sus actividades ilegales", señaló el Ejército en un comunicado.

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