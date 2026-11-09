Condenan al banco Nordea a multa de 20,7 millones por violar las leyes de lavado de dinero

La sentencia declara parcialmente culpable a Nordea de dos de los siete puntos incluidos en la acusación, que hace referencia a hechos ocurridos entre 2012 y 2015.

El tribunal cree que el banco no cumplió con su obligación de vigilar transacciones electrónicas sospechosas, después de que fueran archivados más de 200.000 casos en vez de informar a las autoridades.

Nordea actuó también de forma negligente en relación con las transferencias y operaciones de cambio de divisa de seis compañías que habían comprado billetes de 200 y 500 euros, resalta el fallo.

La Fiscalía había solicitado una multa de 6.600 millones de coronas danesas (883 millones de euros), mientras que la defensa pedía la absolución.

Nordea, que tiene su sede en Helsinki, ganó 4.840 millones de euros en su último ejercicio anual, correspondiente a 2025, un 4,3 % menos que el anterior.