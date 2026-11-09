Cuerpo reitera que se prevé mantener el servicio de AVE Barcelona-Madrid durante las obras

"Esta es la opinión que además nos dan los técnicos. Creemos que es importante dar una señal también de confianza sobre, en este caso, el servicio de la línea más importante en términos de viajeros de nuestro país, la línea Madrid-Barcelona; por lo tanto, reitero mi compromiso en ese sentido", dijo preguntado por la prensa sobre este punto a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Cuerpo, que tiene las competencias de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente, se pronunció asimismo sobre la situación de Rodalies, cuyos maquinistas han convocado huelgas este martes y jueves, y subrayó que "la prioridad es ser capaces de avanzar en sus demandas".

En este sentido, señaló que están dialogando con el sindicato Semaf e intentando incorporar sus propuestas, para lo que han estado intercambiando textos normativos a lo largo del fin de semana con ellos para "hacerlo lo antes posible".

Cuerpo señaló que en la reunión mantenida la semana pasada se consiguieron "importantes avances" y el Gobierno seguirá intentando incorporar las peticiones que tienen, esencialmente en materia de seguridad en el trabajo.

"Y a partir de ahí esperemos también que alivie, en este caso, la situación en materia de los paros. Pero lo importante, siempre he dicho, la prioridad ahora es ser capaces de avanzar en sus demandas", dijo.

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La red ferroviaria de Cataluña registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, debido a "incidencias operativas relacionadas con la gestión de maquinistas", según han informado fuentes de Renfe.

Estas alteraciones ocurren un día antes de que los sindicatos Semaf y Alferro vayan a la huelga en Rodalies el 10 y 12 de noviembre, con servicios mínimos del 66 % en hora punta, jornadas que se sumarán a la huelga general del 11 de noviembre.