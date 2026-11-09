ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
14º
Ahora
ver más
14º
Ahora
HOY
Min
13º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:30

Cuerpo reitera que se prevé mantener el servicio de AVE Barcelona-Madrid durante las obras

Imagen sin descripción

Bruselas, 9 nov (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, insistió este lunes que no se prevé paralizar el servicio de la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid mientras se hacen las obras de remodelación de la misma.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Esta es la opinión que además nos dan los técnicos. Creemos que es importante dar una señal también de confianza sobre, en este caso, el servicio de la línea más importante en términos de viajeros de nuestro país, la línea Madrid-Barcelona; por lo tanto, reitero mi compromiso en ese sentido", dijo preguntado por la prensa sobre este punto a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Cuerpo, que tiene las competencias de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente, se pronunció asimismo sobre la situación de Rodalies, cuyos maquinistas han convocado huelgas este martes y jueves, y subrayó que "la prioridad es ser capaces de avanzar en sus demandas".

En este sentido, señaló que están dialogando con el sindicato Semaf e intentando incorporar sus propuestas, para lo que han estado intercambiando textos normativos a lo largo del fin de semana con ellos para "hacerlo lo antes posible".

Cuerpo señaló que en la reunión mantenida la semana pasada se consiguieron "importantes avances" y el Gobierno seguirá intentando incorporar las peticiones que tienen, esencialmente en materia de seguridad en el trabajo.

"Y a partir de ahí esperemos también que alivie, en este caso, la situación en materia de los paros. Pero lo importante, siempre he dicho, la prioridad ahora es ser capaces de avanzar en sus demandas", dijo.

La red ferroviaria de Cataluña registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, debido a "incidencias operativas relacionadas con la gestión de maquinistas", según han informado fuentes de Renfe.

Estas alteraciones ocurren un día antes de que los sindicatos Semaf y Alferro vayan a la huelga en Rodalies el 10 y 12 de noviembre, con servicios mínimos del 66 % en hora punta, jornadas que se sumarán a la huelga general del 11 de noviembre.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
03
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
04
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
05
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más

Te puede interesar