Delcy Rodríguez denuncia al empresario que la acusó de financiar al partido de Sánchez

Una acusación que "niega de forma rotunda" Rodríguez y que, según sus abogados, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, puede constituir un delito de injurias por parte de Aldama.

En un comunicado, el despacho informa de la presentación de esta querella por este delito, que "castiga la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, agravados por haberse difundido públicamente en medios de comunicación".

La presentación de la querella era algo previsible después de que el pasado 16 de julio el abogado del empresario español comunicase que no se retractaba de sus palabras.

Aldama está condenado a cuatro años y medio de prisión por corrupción en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia del covid, pero la condena fue suspendida por colaboración con la Justicia.

El empresario entregó ese supuesto sobre en marzo a la Audiencia Nacional, y habló de él en el marco de una causa relacionada con un fraude en materia de hidrocarburos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta causa, un informe de la Guardia Civil incluyó una imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

Los abogados de la presidenta encargada de Venezuela insisten en que Rodríguez "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido y que nunca se lo ha entregado al empresario".

La querella subraya que no existe, en el propio sobre, ninguna evidencia que identifique a Delcy Rodríguez como la persona que supuestamente habría efectuado la entrega.

Los abogados subrayan que las declaraciones de Aldama han proyectado sobre Rodríguez "una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde" porque no está siendo investigada.

La querella solicita al juzgado que requiera a las cadenas de televisión Telemadrid y a Cuatro -medios donde Aldama hizo esas manifestaciones- las grabaciones íntegras de las entrevistas emitida los días 4 y 5 de febrero de 2026, así como la declaración del empresario.