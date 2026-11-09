Derrumbe mortal en Gaza por las lluvias: "La tienda se nos vino encima y quedé enterrada"

La tragedia ocurrió en el campamento de desplazados Ard ar Ribat, en Deir al Balah, en una zona con decenas de tiendas de campaña donde se refugian gazatíes que, como la inmensa mayoría de la población del enclave palestino, se han quedado sin hogar por la ofensiva israelí.

A causa de las fuertes lluvias del fin de semana, que causaron inundaciones en miles de tiendas de desplazados, una pared de arena se derrumbó sobre unas tiendas y mató a una mujer y sus tres hijos, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad de Gaza, que estaban en la tienda vecina a la de otra mujer, Em Abed Sahhar.

"Lo que pasó fue como la guerra", explica Em Abed Sahhar este lunes a EFE, visiblemente afectada, junto al lugar donde estaba su hogar provisional.

"Estábamos sentados en la tienda, a la buena de Dios, y de repente fue como una explosión. La tienda se nos vino encima y quedé enterrada, yo y mi hija, bajo la montaña. Mis hijos jóvenes corrieron y nos sacaron de debajo", añade.

La testigo habla de dos hermanas sepultadas por la arena en la tienda vecina: una de ellas murió y la otra resultó herida. Según Sanidad, está ingresada en estado crítico.

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Em Abed, de 58 años, solo pide vivir segura: "Queremos vivir, queremos sentirnos seguros, queremos quedarnos. Y la seguridad no existe en Gaza, en absoluto", se queja. "No pedimos milagros. Pedimos una vida digna y un refugio adecuado", sentencia.

Un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza -que no ha detenido los ataques diarios israelíes-, 1,65 millones de gazatíes son obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Este fin de semana se produjeron los primeros aguaceros en Gaza y Defensa Civil gazatí informó a EFE de que, de 2.200 llamadas de auxilio recibidas, solo lograron atender 219.

Además, alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).